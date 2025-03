Primoz Roglic batte Ayuso in Catalogna: “Ho conservato qualcosa per il finale, devono arrivare tappe dure”

Primoz Roglic e Juan Ayuso hanno regalato grande spettacolo nella quarta tappa del Giro di Catalogna, facendo la differenza lungo la salita conclusiva e contendendosi il successo in un avvincente sprint a due sul traguardo di Montserrat. Lo sloveno è riuscito a spuntarla ai danni dello spagnolo, battendolo dopo che era stato sconfitto nel testa a testa di ieri a La Molina.

L’alfiere della Red Bull-BORA-hansgrohe e il portacolori della UAE Team Emirates-XRG vantano lo stesso tempo complessivo, ma il balcanico, che oggi è riuscito a strappare dei preziosi abbuoni, primeggia in graduatoria e indossa il simbolo del primato in virtù dei migliori piazzamenti ottenuti finora nelle quattro frazioni disputate in terra iberica.

A risultare decisiva per il successo finale sarà la sesta tappa che propone l’arrivo in salita a Queralt nella giornata di sabato. Ricordiamo che i due contendenti saranno anche i due grandi favoriti al Giro d’Italia, ormai lontano poco più di un mese e che si preannuncia pirotecnico vista la presenta di due eccellenti interpreti.

Primoz Roglic ha analizzato la propria prestazione al termine della tappa, commentando il suo primo successo stagionale: “Ho conservato qualcosa per il finale e ho vinto. Devono ancora arrivare delle tappe dure, per il momento sto andando bene. Siamo messi in classifica, andiamo avanti giorno per giorno, oggi i bonus sono stati importanti per la classifica“.