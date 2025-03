Giro di Catalogna 2025: Primoz Roglic beffa Ayuso e balza al comando. Decimo Pellizzari

Remake della tappa di ieri al Giro di Catalogna 2025. Altro arrivo in salita, altra volata a due tra Primoz Roglic e Juan Ayuso: questa volta ad imporsi è stato lo sloveno della Red Bull – BORA – hansgrohe che, grazie agli abbuoni, va a prendersi anche la leadership della classifica generale (pari secondi con lo spagnolo).

Un drappello di corridori si è avvantaggiato nella prima fase di gara: Lennard Kamna (Lidl-Trek), Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Geoffrey Bouchard (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Brieuc Rolland (Groupama-FDJ), Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost), Frank van den Broek (Team Picinic PostNL), Embret Svestad Bardsung (Arkèa-B&B Hotels), Jesùs Herrada (Cofidis), Josè Fèlix Parra (Equipo Kern Pharma), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), Eric Antonio Fagùndez (Burgos Burpellet BH).

Tra loro successivamente è riuscito a resistere, in solitaria, solamente il tedesco Steinhauser che ha approcciato davanti la salita conclusiva verso Montserrat Mil·lenari. La UAE Team Emirates – XRG ha imposto un ritmo impressionante in favore del capitano Juan Ayuso ed è andata a riprendere il fuggitivo a 2 chilometri dall’arrivo quando è scattato proprio l’iberico.

Alle sue spalle, così come accaduto ieri, l’unico a resistere Primoz Roglic. I due sono andati a ripetere lo sprint in coppia visto a La Molina: questa volta però Roglic è riuscito a beffare lo spagnolo di una ruota. Alle loro spalle il drappello degli inseguitori a soli 3”, regolato da Enric Mas (Movistar Team) davanti a Lenny Martinez (Bahrain – Victorious). Decima piazza convincente per Giulio Pellizzari.