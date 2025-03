Sprint imperiale di Lorena Wiebes alla Brugge-De Panne. Italia sul podio con Consonni e Balsamo

Rispetta le previsioni della vigilia l’edizione 2025 della Brugge-De Panne femminile. La corsa, lunga 152,7 chilometri, si risolve con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti nonostante la caduta che coinvolge diverse atlete a 3,3 chilometri dal traguardo. S’impone con una volata imperiale l’olandese Lorena Wiebes del Team SD Worx – Protime, davanti ad una splendida Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e ad Elisa Balsamo della Lidl-Trek.

La campionessa d’Europa in carica, alla 96ma vittoria da professionista, esce in maniera prepotente negli ultimi metri dopo che Elisa Balsamo aveva lanciato lo sprint e s’impone di forza. Consonni effettua una prepotente rimonta, si allarga per provare ad agguantare Wiebes, ma deve arrendersi perché lo spazio è finito. Qualcosa, forse, da rivedere nel treno della Lidl-Trek,

Ad animare la corsa l’attacco, a ottantaquattro chilometri dalla fine di Elena Pirrone della Roland e dell’inglese Millie Couzens della Fenix-Deceuninck che sfiorano il minuto di vantaggio e vengono riprese dopo una quarantina di chilometri dal gruppo.

A trentacinque chilometri dal traguardo scatta l’inglese Cat Ferguson. La portacolori della Movistar Team guida la corsa fino a 2,5 chilometri dal traguardo quando deve arrendersi al ritorno del gruppo. Iniziano da lì le schermaglie per lanciare le ruote veloci, duello che si chiude con l’arrivo vittorioso della fuoriclasse olandese.