Gand-Wevelgem 2025: tutti gli italiani in gara. Milan guida un’Italia ambiziosa

Continua la campagna delle classiche del Nord. Si corre domenica l’edizione numero 87 della Gand-Wevelgem, gara che chiude la settimana iniziata con la Brugge-De Panne e proseguita con la E3 Saxo Classic. La tradizionale corsa belga prende il via da Ypres e si conclude a Wevelgem dopo 250,7 chilometri.

Al via 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia per decretare il successore di Mads Pedersen, vincitore dell’edizione 2024. L’ultima vittoria italiana risale al 2015 con Luca Paolini, il podio manca da quattro anni. Nell’edizione del 2021 Giacomo Nizzolo e Matteo Trentin hanno chiuso alle spalle del fuoriclasse belga Wout Van Aert.

L’Italia, fino ad ora, si è messa in evidenza nelle prime classiche di stagione con lo stratosferico secondo posto ottenuto alla alla Milano-Sanremo da Filippo Ganna, successivamente terzo alla E3 Saxo Classic, e la piazza d’onore conquistata da Jonathan Milan in una Brugge-De Panne dal finale rocambolesco.

Il velocista della Lidl-Trek dovrà essere bravo a resistere sulle difficoltà proposte dal tracciato per poi giocarsi le proprie carte allo sprint con possibili rivali Jasper Philipsen della Alpecin e Tim Merlier della Soudal Quick Step. Milan è corridore capace di tenere su questa tipologia di percorso, deve però sperare che gli specialisti di questo tipo di corse non impongano una selezione forsennata e da questo punto di vista potrebbe essere agevolato dall’assenza dei grandi big del panorama internazionale, basti pensare al trio Pogacar–Van der Poel–Van Aert. Da seguire con grande interesse, in campo italiano, la prestazione di Matteo Trentin, portacolori dalla Tudor Pro Cycling che conosce bene le strade sulle quali ha già conquistato due podi.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA GAND-WEVELGEM 2025

LIDL-TREK

Jonathan MILAN

UAE TEAM EMIRATES-XRG

Filippo Baroncini

INEOS GRENADIERS

Salvatore Puccio

EF EDUCATION-EASY POST

Vincenzo Albanese

BAHRAIN-VICTORIOUS

Alberto Bruttomesso

Andrea Pasqualon

ARKEA-B&B HOTELS

Luca Mozzato

Giosuè Epis

MOVISTAR TEAM

Davide Cimolai

Manlio Moro

RED BULL-BORA HANSGROHE

Gianni Moscon

XDS ASTANA TEAM

Davide Ballerini

Michele Gazzoli

Alessandro Romele

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

Giacomo Nizzolo

Nicolò Parisini

TUDOR PRO CYCLING TEAM

Matteo Trentin