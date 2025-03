Tadej Pogacar al via della Parigi-Roubaix: sarà spettacolo all’Inferno del Nord

All’inizio dell’anno molto probabilmente non era in programma. Con il passare delle settimane però le voci si sono susseguite, con i suoi allenamenti sul pavé francese assieme a Tim Wellens che hanno insospettito e non poco gli addetti ai lavori. La sconfitta alla Milano-Sanremo ha forse dato addirittura stimoli in più: Tadej Pogacar sarà al via della Parigi-Roubaix.

Lo sloveno vuole il cinque su cinque, portarsi a casa tutte le Classiche Monumento: la Sanremo è rimandata di un altro anno, allora l’obiettivo è portarsi avanti con l’Inferno del Nord, forse la corsa più lontana dalle caratteristiche del campione del mondo (che sulla carta è uno scalatore puro, l’opposto di ciò che c’è bisogno sulle pietre).

Un fuoriclasse però va oltre i propri limiti e dunque proverà a testarsi su questo terreno così duro: non sarà assolutamente facile, ma le doti di guida e il motore di Pogacar potranno aiutarlo sui durissimi settori di pavé transalpini.

Sarà in ogni caso uno spettacolo assoluto: all’Inferno del Nord (e al Giro delle Fiandre, dove Pogacar partirà forse favorito) vedremo nuovamente la sfida tanto attesa, quella con Mathieu van der Poel.