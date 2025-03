Ciclismo: Filippo Ganna ancora al top. Ora il dubbio Giro delle Fiandre prima della Roubaix

La trasformazione da cronoman/pistard a corridore da classiche è ormai completa. Filippo Ganna continua a macinare risultati di lusso: dopo il secondo posto alla Milano-Sanremo la primavera dell’azzurro della Ineos Grenadiers continua al meglio con una bellissima terza piazza alla E3 Saxo Classic.

In terra belga il due volte campione del mondo a cronometro, supportato al meglio dalla squadra, ha dimostrato ancora una gamba brillante, su un percorso ricco di muri in pavé. Tenere il passo di Mathieu van der Poel era praticamente impossibile, difficile anche stare con un uomo come Mads Pedersen, sempre performante su questo genere di circuiti, ma la terza posizione è di gran valore.

Adesso l’obiettivo è quello di iniziare a guardare verso i prossimi appuntamenti. Fari puntati sulla Parigi-Roubaix, che lui ha già vinto nel 2016 tra gli under 23. Sembra essere la Monumento perfetta per le caratteristiche del piemontese, vista l’assenza di salite, anche se non sarà facile gestire le pietre dell’Inferno del Nord.

Dopo la gran gara odierna (a dire la verità c’era già nei giorni scorsi) un dubbio c’è nella testa del fuoriclasse azzurro. Partecipare o no al Giro delle Fiandre di domenica prossima? Vincere onestamente, con Tadej Pogacar e van der Poel, appare impossibile, ma un piazzamento di lusso alla Ronde non sarebbe da scartare, vista la condizione eccellente che si ritrova. Potrebbe essere però uno spreco di energie ulteriore in vista della Roubaix. Vediamo come si evolverà la situazione.