Sci di fondo: ai Campionati Italiani Giovanni Ticcò e Martina Di Centa vincono le 10 km

Partiti i campionati italiani di sci di fondo a Saint-Barthélemy, in provincia di Aosta, che fungono fra l’altro da fine settimana d’addio alla disciplina di Federico Pellegrino. Il campione di Nus, peraltro, qui è impegnato anche nella parte organizzativa (sarà anche nel ruolo di dj in una serata a lui dedicata domani a Saint-Vincent. E per lui, domani, anche una Eunsemblo à Chicco, non competitiva che serve per certi versi da saluto. Oggi di scena le due 10 km a tecnica libera.

Nella gara maschile la vittoria va a Giovanni Ticcò (Fiamme Oro): per lui, spesso presente anche in Coppa del Mondo, 23’28″40 con un vantaggio di 26″7 su Fabrizio Poli (Centro Sportivo Esercito) e di 32″ su Lorenzo Romano (Centro Sportivo Carabinieri).

La competizione femminile, invece, vede vincere Martina Di Centa con il crono di 26’48″60. Dietro di lei, fuori dal contesto degli Assoluti, la lettone Patricija Eiduka a 37″1, poi Iris De Martin Pinter (Carabinieri) a 46″8 e Caterina Ganz (Fiamme Gialle) a 1’06”: sono queste due che conquistano il podio a livello tricolore.

I titoli Under 23, assegnati contestualmente, sono al maschile di Giacomo Pertini (Esercito) su Gabriele Matli (Fiamme Gialle) e Martino Carollo (Fiamme Oro), rispettivamente 7°, 9° e 11° assoluti, e al femminile della già citata de Martin Pinter su Virginia Cena (Fiamme Gialle) e Beatrice Laurent (Fiamme Gialle), tutte e due in top ten nella competizione assoluta. Domani in gara la 50 km a tecnica classica, ma anche le 25 km che assegnano i titoli giovanili. Domenica la staffetta mista.