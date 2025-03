Maria Gismondi, un 9° posto che sa di futuro nella 10 km di Oslo. Jessie Diggins vince la Coppa del Mondo

Seconda vittoria individuale in carriera per Moa Ilar. La svedese riesce a portare a casa la 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli in scena in quel di Oslo. Non solo: lo fa all’interno di un podio che è sostanzialmente inconsueto, nel quale la classe 1997 di Vansbro riesce a prevalere in 25’24″6. Una vittoria, la sua, che parte sostanzialmente fin da poco dopo i 2 km, momento dal quale comincia a guidare senza guardarsi indietro.

Proprio nel finale, però, rischia di guastarle la festa Heidi Weng, che acciuffa la seconda posizione a 1″6 dalla vincitrice con una grandissima rimonta: l’impressione è che, con mezzo chilometro in più, ce l’avrebbe fatta. Sul podio ci va anche la tedesca Victoria Carl, terza con un ritardo di 10 secondi al termine di una gara tutta di costanza. Giù dal podio Ebba Andersson: per la svedese quarto posto a 16″3, a parziale riscatto della squalifica di ieri. Quinta Therese Johaug: la norvegese non concede il bis a chiude a 17″8.

Sesta Jessie Diggins, che però può festeggiare per un altro motivo: con 430 punti di vantaggio su Carl e 390 che le bastavano, l’americana si è matematicamente assicurata la conquista della Coppa del Mondo per la terza volta in carriera, dopo avercela fatta già nel 2021 e nel 2024; anche la doppietta con la distance è cosa pressoché fatta. Un’annata, la sua, da sei vittorie e il terzo posto al Tour de Ski, oltre all’argento mondiale nella team sprint.

Detto di Diggins a 24″7, settima e ottava finiscono le finlandesi Krista Parmakoski e Kerttu Niskanen, a 29″7 e 32″9 rispettivamente con la prima che si gioca bene le proprie carte in una gran seconda metà di gara. La stessa che aiuta, e di tanto, Maria Gismondi, che a nemmeno 21 anni festeggia la prima top ten in Coppa del Mondo da nona al traguardo, e oltretutto in rimonta, con 38″2 di ritardo dalla leader. Chiude la top ten la ceca Katerina Janatova a 39″8.

Sogna a lungo i piani alti anche Caterina Ganz, che però nel finale perde qualcosa ed è quindicesima a 51″6. Unica altra italiana impegnata Martina Di Centa, che termina al 34° posto con il tempo di 1’30″2.