LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurra torna grande e affronta la n.1 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’attesissimo incontro di semifinale del WTA 1000 di Miami 2025 tra l’azzurra Jasmine Paolini e la n.1 del mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka!

L’azzurra ha giocato fin qui il miglior torneo della sua stagione, un grande livello di tennis ritrovato e la possibilità di mettere paura all’indiscussa regina del tennis femminile mondiale. Sabalenka ha effettuato un clamoroso step in avanti negli ultimi 4 anni, diventando una macchina quasi perfetta che raramente si inceppa. La bielorussa è infatti riuscita ad arginare quelle fragilità emotive che la attanagliavano, facendo fruttare quella potenza che, come lei, nessun’altra possiede in campo femminile.

PAOLINI ha ritrovato un po’ di brio in questo torneo. Intanto, l’azzurra è tornata in quarti in un WTA 1000, cosa che non capitava da Wuhan, nello scorso mese di ottobre. Non felice, ha deciso di issarsi fino alla semifinale, dove mancava dal clamoroso successo di Dubai, dove tutto ebbe inizio!

In chiave ranking la toscana ha rimesso apposto le cose: intanto nella classifica virtuale si è portata nuovamente davanti a Mirra Andreeva, precocemente eliminata in Florida. A dire il vero con un’altra vittoria potrebbe anche superare Madison Keys e ritornare al 5° posto. Ciò che conta a nostro avviso maggiormente però è la race, dove Paolini ha volato via diverse giocatrici ed è 14^ a +295 punti dalla top 8!

3-2 i recedenti per Sabalenka, che ha però vinto gli ultimi due, con l’ultimo che si giocò alle Finals pochi mesi fa. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semfinale di Miami tra Jasmine Paolini e Aryna Sabalenka, che prenderà il via alle ore 17:00. Vi aspettiamo!!