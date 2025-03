Quante posizioni guadagna Jasmine Paolini nel ranking WTA? Top5 di nuovo nel mirino…

Jasmine Paolini continua la sua eccellente avventura a Miami. La toscana ha sconfitto nella notte italiana la polacca Magda Linette e conquistato l’accesso alle semifinali del prestigioso WTA1000 della Florida. Jasmine ha centrato quest’obiettivo per la prima volta in carriera ed è la prima italiana a spingersi a tanto in questo evento.

Ci sono dei riflessi importanti anche nella classifica mondiale, dal momento che con questo risultato l’azzurra scala di una posizione e torna al n.6 WTA. Una bella risposta a se stessa e soprattutto alle tante critiche piovutele negli ultimi mesi, dopo un 2024 di straordinario livello.

Certo, ora si troverà al cospetto della n.1 del ranking Aryna Sabalenka, in semifinale, ma la toscana giocherà a braccio libero nella consapevolezza di non essere la favorita. Nel caso in cui Jasmine dovesse compiere l’impresa e battere Sabalenka, si porterebbe a quota 5103 punti, che vorrebbe dire n.5 virtuale.

In caso di vittoria del torneo, i punti sarebbero 5453 punti e la giocatrice allenata da Renzo Furlan ritornerebbe al medesimo piazzamento con cui ha concluso l’anno passato, ovvero al n.4 WTA. Difficile, ma non impossibile. Riepilogando schematicamente:

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 31 MARZO

Ranking lunedì 17 marzo: 4518 punti, 7° posto.

Ranking con qualificazione in semifinale a Miami: 4843 punti, 6° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale a Miami: 5103 punti, 5° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale a Miami: 5453 punti, 4° posto virtuale.