Perché oggi non giocano italiani a Miami: quando le prossime partite di Berrettini e Paolini

Niente Italia quest’oggi a Miami negli incontri in programma nel tabellone maschile e femminile del secondo evento del Sunshine Double. Sul cemento della Florida sono due i rappresentanti del Bel Paese in singolare a essere ancora in gioco: Jasmine Paolini e Matteo Berrettini.

La toscana è stata splendida protagonista nell’ultima nottata nostrana, sconfiggendo nei quarti di finale WTA1000 la polacca Magda Linette e qualificandosi per la prima volta in carriera nel penultimo atto in questo torneo. Nessuna azzurra nella storia era riuscita a spingersi a tanto. Paolini, pertanto, non sarà in campo quest’oggi, ma giocherà domani contro la n.1 del mondo, Aryna Sabalenka, dal momento che quest’oggi sono in programma gli altri due quarti di finale (parte bassa del tabellone) che completeranno il quadro delle qualificate alle semifinali: Swiatek vs Eala; Raducanu vs Pegula.

Stesso discorso per Berrettini in termini di programmazione, ma non di turno da affrontare. Il romano, infatti, ha staccato il biglietto per i quarti di finale, mai raggiunti in questo torneo e a 4 anni di distanza dall’ultima volta in un 1000 (Madrid 2021, l’ultima volta). La vittoria contro il n.11 del ranking, Alex de Minaur, ha portato a ciò e il nostro portacolori domani cercherà l’impresa contro il n.4 ATP, Taylor Fritz, mai battuto nei quattro match precedenti.

Quest’oggi sono previsti tre incontri del main draw maschile: il recupero dell’ultimo ottavo di finale tra il tedesco Alexander Zverev e il francese Arthur Fils; i quarti di finale della parte bassa del tabellone tra il bulgaro Grigor Dimitrov e l’argentino Francisco Cerundolo e tra il serbo Novak Djokovic e l’americano Sebastian Korda.