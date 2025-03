LIVE Berrettini-Fritz, ATP Miami 2025 in DIRETTA: l’azzurro prova a sfatare una tradizione negativa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento del torneo in Florida, l’azzurro prova a sfatare una tradizione negativa contro il californiano, forte delle risposte avute dal proprio tennis nel corso dei vari incontri affrontati con successo in questo evento.

Il bilancio dei precedenti è altamente deficitario: quattro vittorie in altrettanti confronti dello statunitense. L’ultima partita della serie è stata negli US Open dell’anno passato quando Fritz si era imposto per 6-3 7-6 (1) 6-1. Se si guarda nella totalità delle sfide tra i due, solo in una circostanza Matteo è riuscito a strappare un set all’americano e parliamo del primo incrocio del 2019 nelle Finali di Coppa Davis. Da quel momento, il parziale è di 8-0 (set) in favore del n.4 ATP.

Appare chiaro che Berrettini dovrà superarsi per prevalere, cercando probabilmente anche di cambiare un po’ il suo canonico piano tattico che contro Fritz rischia di non funzionare. Si può pensare che Matteo cercherà di variare maggiormente il suo gioco, nella consapevolezza di avere un mano più sensibile del suo avversario. L’uso dello slice di rovescio e qualche palla corta potrebbero dare noi al finalista degli US Open dell’anno scorso.

