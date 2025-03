Milano-Sanremo 2025: il percorso ai raggi X. Partenza da Pavia, Cipressa nodale, Poggio decisivo?

Passo del Turchino, Cipressa, Poggio sono nomi che ormai fanno parte da tempo immemore della storia del ciclismo e che semplicemente fanno pensare subito ad una sola cosa, la Milano-Sanremo. Sabato va in scena l’edizione numero 116 della Classicissima di Primavera. Una corsa entrata nel mito, nella leggenda, con una parte finale sempre imprevedibile ed emozionante. Ci sarà l’attacco sulla Cipressa o si aspetterà il Poggio? Arrivo in solitaria o volata di gruppo su Via Roma?

Per il secondo anno consecutivo la corsa parte da Pavia, attraversando poi anche la Certosa. Da quel momento il percorso seguirà i fiumi Ticino e Po, con il passaggio da Tortona e dunque l’ingresso in Piemonte. Da quel momento si viaggia verso Novi Ligure con il primo snodo della corsa, visto che si scala il Passo del Turchino, un lungo tratto in leggera salita, ma dove qualche squadra potrebbe anche tenere un’andatura alta per cominciare a mettere fatica sulle game ai velocisti.

Si entra in Liguria e di scende verso Voltri vicino a Genova. Ci saranno 80 chilometri pianeggianti che saranno il preludio alla scoppiettante parte finale. Dopo una breve discesa verso San Lorenzo a Mare ecco che il gruppo affronta la Cipressa (5,65 km con pendenze fino al 9%). Da capire come si comporteranno i big e se già ci sarà già un attacco. Una cosa è quasi certa, chi si stacca sulla Cipressa può dire addio ai sogni di vittoria della Milano-Sanremo.

Si scollina quando mancano una ventina di chilometri alla fine e con una discesa si arriva al Poggio, con le varie squadre che cercheranno assolutamente di farsi trovare davanti al gruppo per prendere per primi la salita. Non è durissima visto che le pendenze toccano al massimo il 4%, ma può essere il trampolino di lancio per chi punta a vincere in solitaria o a portare via un gruppetto davvero molto ristretto.

Fondamentale è anche la discesa, molto tecnica e adatta agli specialisti. Terminata anche la discesa mancheranno poco più di due chilometri, completamente pianeggianti, che porteranno all’ingresso su Via Roma e al traguardo della Milano-Sanremo. Chi ha ancora gambe ed energia può tentate un ultimo attacco, altrimenti, in caso di arrivo di più ciclisti, sarà volata.