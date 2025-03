Milano-Sanremo 2025: e se Pogacar attaccasse sulla Cipressa? Possibile un colpo a sorpresa

È il corridore più forte al mondo, ha mostrato di recente alle Strade Bianche, nonostante una caduta, una superiorità incredibile. Nonostante ciò, pur partendo da favorito, Tadej Pogacar non ha le solite percentuali altissime di portare a casa la vittoria alla Milano-Sanremo che si correrà domani.

Una classica che, rispetto alle altre (prima o poi arriverà a vincere anche nel velodromo di Roubaix) Monumento, appare troppo facile a livello altimetrico per il fuoriclasse sloveno. Ci è già andato vicino nelle passate stagioni, ha provato l’attacco sul Poggio, ma il confronto con i rivali non è squilibrato come lo può essere su altri percorsi.

Serve qualcosa in più, un colpo a sorpresa, o un attacco di squadra, vista la sua UAE Team Emirates – XRG, ricca di uomini che possono fare la differenza. E allora, come un ritornello che si ripete ogni anno: perché non provare l’attacco sulla Cipressa? L’obiettivo più che andare via da solo (nei 15 chilometri successivi il gruppo lascerebbe poco spazio) è quello di mettere fatica nelle gambe dei rivali.

Visto il maltempo previsto nella giornata di domani l’idea potrebbe essere quella di rendere dura la corsa dall’inizio o quasi. Far viaggiare il gruppo ad una media altissima, anche in occasione dei Capi, per poi battere il record di scalata della Cipressa, magari eliminando i velocisti. Ovviamente servirà infine il colpo del capitano: Pogacar dovrà staccare tutti sul Poggio o magari riuscire a regolare i rivali in volata.