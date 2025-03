Milano-Sanremo 2025: tutti gli italiani in gara. Ganna e Milan le punte

Domani, sabato 22 marzo, va in scena la 116esima edizione della Milano-Sanremo, la Classicissima di Primavera che partirà da Pavia e terminerà dopo 289 chilometri in via Roma, nel centro di Sanremo. Attesa alle stelle per uno degli appuntamenti più importanti del panorama ciclistico mondiale, con nomi del calibro di Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel.

Presenti 25 squadre e 175 corridori che si daranno battaglia nella prima Monumento della stagione, che l’anno scorso premiò in volata Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). L’ultima vittoria italiana risale al 2018 con Vincenzo Nibali che compì un autentico miracolo anticipando tutti sull’arrivo di Sanremo. Vedremo se domani gli azzurri riusciranno ad essere protagonisti per il successo finale.

Gli italiani in gara saranno guidati dai due corridori più in forma del momento; si tratta di Jonathan Milan (Lidl-Trek) e Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Quest’ultimo ha dimostrato la sua ottima condizione con il secondo posto finale nella Tirreno-Adriatico e proverà domani ad insidiare i principali favoriti per la vittoria. Il velocista nativo di Tolmezzo, invece, proverà a giocarsi le sue chance nella possibile volata.

TUTTI GLI ITALIANI ALLA MILANO-SANREMO 2025

ARKEA B&B HOTELS

VERRE Alessandro

BAHRAIN-VICTORIOUS

CARUSO Damiano

PASQUALON Andrea

ZAMBANINI Edoardo

EF EDUCATION-EASYPOST

ALBANESE Vincenzo

INEOS GRENADIERS

GANNA Filippo

INTERMARCHÉ-WANTY

BUSATTO Francesco

ISRAEL PREMIER TECH

FRIGO Marco

LIDL-TREK

CICCONE Giulio

MILAN Jonathan

MOSCA Jacopo

BAGIOLI Andrea

MOVISTAR TEAM

MILESI Lorenzo

MORO Manlio

RED BULL BORA HANSGROHE

MOSCON Gianni

TEAM SOLUTION TECH-VINI FANTINI

SBARAGLI Kristian

NENCINI Tommaso

SOUDAL QUICK-STEP

CATTANEO Mattia

TEAM JAYCO ALULA

DE PRETTO Davide

ZANA Filippo

TUDOR PRO CYCLING TEAM

TRENTIN Matteo

VF GROUP-BARDIANI CSF-FAIZANÈ

FIORELLI Filippo

MARTINELLI Alessio

MARCELLUSI Martin

PALETTI Luca

TURCONI Filippo

TAROZZI Manuele

XDS ASTANA TEAM

BETTIOL Alberto

BALLERINI Davide

ULISSI Diego

VELASCO Simone