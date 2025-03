Pagelle Milano-Sanremo 2025: Ganna un inno al ciclismo, l’ossessione di Pogacar, Van der Poel letale

PAGELLE MILANO-SANREMO 2025

Mathieu Van der Poel, 10: era l’incubo di Tadej Pogacar. Lo sloveno sapeva che, per vincere la Classicissima, avrebbe dovuto staccare il fuoriclasse olandese. Il 30enne, tuttavia, non ha mai perso le ruote dello sloveno. Ha sempre risposto agli attacchi con facilità: un minimo segnale di cedimento si è visto solo sul Poggio, ma è durato lo spazio di pochi secondi, perché successivamente è persino partito al contrattacco. Tatticamente non ha sbagliato nulla, come quando ha dato cambi regolari a Pogacar sull’Aurelia per non consentire a Ganna di rientrare. Allo sprint ha scelto il momento giusto per lanciare la volata e non ha lasciato scampo ai due rivali, imponendosi con oltre una bicicletta di vantaggio. L’olandese mette in bacheca la settima Classica Monumento della carriera. E adesso andrà a caccia del tris stagionale con Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix…

Filippo Ganna, 9: monumentale, strenuo, generoso. La sua corsa è stata un inno al ciclismo. In salita era chiaramente inferiore ai due mostri sovrumani contro cui si è confrontato, ma non si è mai arreso neppure per un secondo. Ci ha creduto con tutto se stesso, lasciando su quel manubrio ogni barlume di energia rimasta. In volata è veloce, ma non quanto Van der Poel. E comunque era stremato per lo sforzo profuso per rientrare sulla coppia di testa. Veramente è andato oltre i propri limiti, sospinto dal desiderio di coronare l’agognato sogno. Ma non è bastato, per ora. Non deve arrendersi, perché non ha ancora compiuto 29 anni e solo da questa stagione si sta dedicando a tempo pieno alla strada, avendo accantonato per ora gli impegni su pista. Può crescere ulteriormente. Con l’atteggiamento odierno, prima o poi una Classica Monumento potrebbe arrivare. Adesso ci riproverà alla Parigi-Roubaix, dove dovrà fare ancora una volta i conti con lo spauracchio Van der Poel.

Tadej Pogacar, 9: non poteva fare nulla più di così. Come promesso, ha incendiato la corsa sin dalla Cipressa: prima ha impresso un ritmo folle con i gregari Tim Wellens e Jhonatan Narvaez, poi è partito in prima persona. Forse avrebbe sperato di fare il vuoto ed andarsene in solitaria, ma Van der Poel e Ganna sono rimasti alla sua ruota. Negli ultimi tre decenni la Cipressa non era mai stata così decisiva, ma d’altronde questi mostri sacri stanno spostando sempre più in alto i limiti del ciclismo moderno. Sul Poggio lo sloveno ha attaccato a ripetizione, senza tuttavia staccare Van der Poel. Allo sprint l’esito era scontato: l’olandese possiede una punta di velocità superiore. L’ossessione permane: la Classicissima resta un tabù per lo sloveno, che oggi ha visibilmente mal digerito la sconfitta. D’altronde non ci è abituato.

Michael Matthews, 6,5: l’australiano vince la volata dei battuti e chiude 4° a 43″ da chi ha disputato una corsa a parte. A 34 anni si conferma un corridore solidissimo, che sa preparare gli appuntamenti che contano.

Jasper Philipsen, 4: uno dei primi a staccarsi sulla Cipressa. Il precedente sforzo compiuto in precedenza per rientrare in gruppo dopo una foratura non giustifica una prestazione lontana anni luce da quella del 2024, quando vinse.

Matteo Trentin, 6: un buon nono posto che fa morale in vista delle Classiche del Nord. Non possiamo chiedergli di vincere un Giro delle Fiandre, ma dei buoni piazzamenti sono ancora alla sua portata.

Mads Pedersen, 5: uno dei grandi delusi di giornata. Non ha avuto le gambe per resistere all’azione devastante di Pogacar sulla Cipressa. Per lui un anonimo settimo posto.

Jonathan Milan, 4,5: fatica già sulla Cipressa, in discesa rientra sul gruppo inseguitore, poi molla completamente e chiude addirittura 81° a 2’38”. Una volta la Milano-Sanremo era una corsa per velocisti. Così non lo è più. E se lo schema tattico odierno si ripeterà anche nei prossimi anni, allora per l’azzurro sarà difficilissimo pensare di poterla vincere. Ad ogni modo, tra una settimana potrà provare a dire la sua alla Gand-Wevelgem.