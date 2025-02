Volley femminile, Milano contro Scandicci per il secondo posto e Roma contro Firenze per la retrocessione: ultimi verdetti in A1

Si chiude la regular season di Serie A1 e sono tre i verdetti che devono ancora essere emessi. Milano e Scandicci si giocano il secondo posto, Bergamo e Vallefoglia si battono per il settimo posto e la sfida per la retrocessione interessa Roma e Firenze. Tutte le partite si giocano in contemporanea sabato sera alle 20.30.

In chiave secondo posto il campo centrale è quello di Scandicci, dove va in scena una sfida molto interessante tra le toscane della Savino del Bene, che partono con un punto di vantaggio su Milano, e la Igor Gorgonzola Novara, già certa del quarto posto, pronta alla sfida contro Chieri. Scandicci arriva dalla rocambolesca sconfitta di Milano, che non ha tolto il secondo posto alle toscane. Una vittoria da tre punti permetterebbe a Scandicci di chiudere al secondo posto.

A ribaltare la classifica ci proverà la Numia Milano che, dopo il successo al tie break contro Scandicci di mercoledì sera, chiude il suo campionato sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, ancora sotto shock per il grave infortunio occorso alla centrale Katerina Zakchaiou, la cui stagione è finita mercoledì sera a Pinerolo. Egonu e compagne devono vincere e sperare in un regalo di Novara.

L’altro focus è sulla salvezza, che è un affare tra Roma e Firenze, in lotta per evitare il penultimo posto. La Smi Roma, che grazie al 3-1 di mercoledì sera a Busto Arsizio si è portata a +1 sulle toscane, affronta tra le mura amiche la gara decisiva contro il Wash4Green Pinerolo, che non ha più granché da dire in questo campionato ma arriva da tre successi nelle ultime quattro partite. Orvosova e compagne hanno il destino nelle loro mani: con una vittoria da tre punti sono salve.

Chi, invece, deve vincere e sperare è Il Bisonte Firenze, squadra che si è trovata a sorpresa impelagata nella zona retrocessione ed ha subito il sorpasso proprio alla penultima giornata. La formazione toscana allenata da Federico Chiavegatti sarà di scena però sul campo del Bergamo, che non si può permettere passi falsi per evitare l’ottavo posto, che costringerebbe le orobiche ad affrontare subito la capolista Conegliano ai playoff: compito durissimo per le fiorentine.

L’altra squadra interessata alla lotta per il settimo posto è la Megabox Ondulati de Savio Vallefoglia, che affronta tra le mura amiche a Pesaro la Honda Olivero Cuneo, che ha appena ottenuto la salvezza matematica e non ha granché da chiedere all’ultima partita della stagione.

Due le partite in cui si gioca solo per la gloria: a Villorba la capolista Prosecco Doc Imoco Conegliano va a caccia del successo numero 41 in stagione ospitando la già salva Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Venete con la mente alla Champions e ai playoff, ma poco disposte a regalare. La Eurotek Busto Arsizio, già certa del sesto posto in classifica, ospita il fanalino di coda Talmassons, già retrocesso, che saluta così la Serie A1 dopo una stagione più che onorevole al debutto nella massima serie, anche se non si è conclusa con il risultato sperato.