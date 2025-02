Volley, Julio Velasco sarà coach del Club Italia in Serie A2 in coppia con Cichello

Julio Velasco ha deciso di proseguire come commissario tecnico della Nazionale di volley femminile fino a Los Angeles 2028: dopo lo straordinario oro a Parigi 2024, il coach argentino ha deciso di prolungare il suo rapporto con la federazione e potrebbe aggiungere novità per rendere ancora più forte la formazione azzurra.

Secondo infatti quanto ha riportato il media specializzato Volleyball.it, Velasco dovrebbe diventare insieme a Juan Manuel Cichello il coach del Club Italia, la squadra federale giovanile che dovrebbe iscriversi al campionato di Serie A2 2025-2026. Un club che di fatto era cenere e che verrà rilanciato da questa coppia dei sogni per ristabilire una squadra giovanile della nazionale (un po’ come avviene nelle under 23 nel calcio in Serie C).

L’obiettivo sarà quello di rimpolpare di risorse la Nazionale, basti pensare che tanti punti di forza di questa squadra sono passate proprio dal Club Italia come Anna Danesi (2014-16), Paola Egonu (2013-17), Sarah Fahr (2017-19), Marina Lubian (2016-19), Alessia Orro (2013-17) e Ilaria Spirito (2014-16).

Ancora non ci sono conferme ufficiali, ma sembra che il destino del Club Italia dopo tante voci giunga al termine. Velasco che potrà allenare un club oltre alla Nazionale, poiché il Club Italia è di fatto affiliato alla federazione e non rappresenta un’altra società vera e propria: il coach argentino andrebbe a ricoprire un ruolo simile a quello di direttore tecnico delle giovanili maschili che occupò dal 2019 al 2023.