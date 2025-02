Volley femminile, Milano batte Scandicci: Egonu straripante nel duello con Antropova. Novara ok in Serie A1

Stasera si sono giocate sei partite valide per la 25ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Milano ha sconfitto Scandicci al tie-break nell’incontro di cartello, riuscendo ad avere la meglio sulle toscane dopo essere stata in vantaggio per 1-0 e 2-1. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno avuto la meglio in quello che ero uno scontro diretto fondamentale per il secondo posto, ma le meneghine restano a una lunghezza di distacco dalla Savino Del Bene. Sarà l’ultima giornata a decidere chi occuperà la piazza d’onore alle spalle di Conegliano in vista dei playoff: Milano farà visita a Chieri, mentre Scandicci ospiterà Novara.

L’opposto Paola Egonu si è resa protagonista di una prestazione stellare, mettendo a segno 31 punti (3 ace) e primeggiando nel duello con la bomber Ekaterina Antropova (20 punti). Tra le padrone di casa si sono distinte anche le schiacciatrici Nika Daalderop (17 punti) e Myriam Sylla (15), in doppia cifra anche le centrali Hena Kurtagic (12 punti, 6 muri) e Anna Danesi (10 punti, 5 muri). Tra le ospiti sono andate in doppia cifra anche il martello Camilla Mingardi (15) e le centrali Ana Carolina Da Silva (15) e Linda Nwakalor (11).

Novara ha matematicamente conquistato la quarta piazza superando Vallefoglia al tie-break dopo essere stata in svantaggio per 2-1, guidata da Lina Alsmeier (19 punti), Taylor Mims (15) e Maja Aleksic (15). Splendida prova da parte di Erblira Bici (28 punti) e Simona Lee (16) tra le fila della formazione marchigiana, che ora è in piena lotta con Bergamo per la settima piazza. Chieri è matematicamente quinta dopo aver perso per 3-1 contro Pinerolo, che non potrà andare oltre la nona piazza (da annotare i 22 punti di Malwina Smarzek e i 17 di Sofia D’Odorico).

Incredibile colpo salvezza di Roma, che ha battuto Busto Arsizio per 3-1 e ha così operato il sorpasso ai danni di Firenze: le capitoline sono terzultime con un punto di vantaggio sulle toscane, sarà l’ultima giornata a decidere chi retrocederà insieme a Talmassons. Le giallorosse sono riuscite a rimontare in trasferta dopo aver perso il primo set, trascinate da Wilma Salas (24 punti), Anna Adelusi (15) e Giulia Melli (13) contro il sestetto guidato da Rebecca Piva (18) e Benedetta Maria Sartori (11).

Perugia ha sconfitto Talmassons per 3-0, conquistando la matematica salvezza regolando le già retrocesse friulane sotto i colpi di Anett Nemeth (19 punti). Cuneo ha battuto Bergamo al tie-break e si è matematicamente salvata, Ana Bjelica ha fatto la differenza con 28 punti contro i 25 di Vittoria Piani e i 28 di Ailama Cese Montalvo. Di seguito i risultati dettagliati della penultima giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Wash4green Pinerolo vs Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3-1 (25-20; 25-18; 26-28; 25-16)

Igor Gorgonzola Novara vs Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-2 (25-23; 20-25; 16-25; 25-17; 15-13)

Honda Olivero Cuneo vs Bergamo 3-2 (25-16; 20-25; 24-26; 25-23; 18-16)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Cda Volley Talmassons Fvg 3-0 (25-21; 25-21; 25-19)

Eurotek Uyba Busto Arsizio vs Smi Roma Volley 1-3 (25-19; 24-26; 23-25; 18-25)

Numia Vero Volley Milano vs Savino Del Bene Scandicci 3-2 (25-22; 19-25; 25-21; 21-25; 15-11)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 74 punti, Scandicci 58, Milano 57, Novara 53, Chieri 43, Busto Arsizio 39, Bergamo 35, Vallefoglia 35, Pinerolo 30, Perugia 25, Cuneo 24, Roma 20, Firenze 19, Talmassons 13.