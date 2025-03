Conegliano-Milano, semifinale Champions League volley femminile 2025: programma, orario, tv

Conegliano e Milano si affronteranno nella semifinale della Champions League 2024-2025 di volley femminile, sarà la rivincita della finale dello scorso anno vinta dalla corazzata veneta. L’appuntamento è per sabato 3 maggio (orario da definire), in una sede ancora da stabilire: sarà una sfida secca, chi vincerà si qualificherà all’atto conclusivo che il giorno dopo metterà in palio il trofeo contro la vincente di Scandicci-VakifBank Istanbul.

Le Pantere si sono qualificate all’atto conclusivo grazie a un percorso netto, culminato con il successo contro le polacche del Developres Resovia. Milano ha invece perso una partita contro il VakifBank Istanbul, è passata dai playoff e poi ai quarti ha travolto le quotate turche dell’Eczacibasi Istanbul. Le ragazze di coach Daniele Santarelli andranno a caccia del terzo trofeo continentale dopo quelli del 2021 e del 2024, mentre la formazione di Stefano Lavarini inseguirà il primo colpaccio dopo la finale persa lo scorso anno.

Conegliano ha dettato legge in tutti gli scontri diretti disputati in semifinale: Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, semifinale del Mondiale per Club e le due sfide di campionato. Milano cercherà di invertire la rotta nel momento più importante, trascinata dalla grande ex Paola Egonu, spalleggiata tra le altre da Myriam Sylla, Anna Danesi, Alessia Orro. L’Imoco potrà fare affidamento su Isabelle Haak, Zhu Ting, Gabi, Joanna Wolosz, Sarah Fahr, Cristina Chirichella e Monica De Gennaro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Milano, semifinale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (canale dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-MILANO, SEMIFINALE CHAMPIONS LEAGUE

Sabato 3 maggio

Orario da definire Semifinale Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA CONEGLIANO-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.