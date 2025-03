Volley, Conegliano promossa alle Final Four di Champions League! Sarà derby con Milano?

Conegliano si è qualificata alle semifinali della Champions League di volley femminile: dopo essersi imposte con il massimo scarto in Polonia nel confronto d’andata disputato la scorsa settimana, le Campionesse d’Europa hanno travolto il Developres Resovia con un secco 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso e hanno così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale.

La corazzata veneta prolunga così la propria striscia di imbattibilità e nel weekend del 3-4 maggio, in una sede ancora da definire, prenderà parte alla Final Four per cercare di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e confermarsi sul tetto del Vecchio Continente. Le Pantere affronteranno in semifinale la vincente del confronto tra Milano ed Eczacibasi Istanbul: le meneghine si sono imposte per 3-0 in casa e domani pomeriggio incroceranno le turche in trasferta.

Dopo Scandicci un’altra squadra italiana si è qualificata agli atti conclusivi della Champions League e domani potrebbe arrivare la tripletta con il sodalizio lombardo. La partita di questa sera è stata davvero a senso unico: l’Imoco ha preso le redini del gioco in avvio dei primi due set e si è involata comodamente verso il passaggio del turno (bastava imporsi in due parziali), riuscendo poi a vincere anche la partita con enorme disinvoltura.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Isabelle Haak (22 punti, 4 ace, 2 muri, 57% in fase offensiva), in doppia cifra anche la centrale Sarah Fahr (13 punti, 3 muri, 82% in attacco) e la schiacciatrice Zhu Ting (10), affiancata di banda da Gabi (5 punti, ma 92% in ricezione). Ottima regia di Joanna Wolosz, da annotare anche gli otto punti (3 muri) della centrale Cristina Chirichella, il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 64% in ricezione. Tra le fila del Resovia le migliori sono state Sabrina De Jesus Machado (13) e Agnieszka Korneluk (10).