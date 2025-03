Volley femminile, quarti playoff gara 2: trappole per le top 4! Conegliano a caccia della 45ma

Quattro sfide, quattro grandi favorite ma anche qualche trappola sparsa qua e là per le quattro finaliste europee che hanno vinto gara1 dei quarti di finale dei playoff. Conegliano sarà impegnata a Bergamo dopo il 3-0 di gara1, Milano, reduce dal trionfo di Istanbul, sarà di scena a Pesaro contro Vallefoglia, a Busto Arsizio arriva Scandicci, galvanizzata dalla conquista della prima final 4 di Champions e infine a Chieri si incrociano la delusione delle padrone di casa per non essere riuscita a vincere la Challenge Cup e la gioia di Novara che invece ha conquistato il posto in finale in Cev Cup.

Conegliano a caccia della vittoria stagionale numero 45, Bergamo di un mezzo miracolo. Lo scenario, alla vigilia di gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto di Serie A1 femminile è questo. Da una parte una corazzata apparentemente invincibile come quella veneta, dall’altra la rivelazione della prima parte della stagione che è arrivata al finale con un pizzico di fiatone e che concentrerà tutte le energie rimaste per cercare l’impresa, che sulla carta appare impossibile. La Prosecco Doc Imoco Conegliano in settimana ha sbrigato la pratica quarti di finale della Champions League, battendo 3-0 come all’andata, tra le mura amiche le polacche del Resovia. Una vittoria che ha fatto spendere tutto sommato poche energie alla formazione di Santarelli e che ha regalato l’accesso alla final four dove Wolosz e compagne affronteranno per l’ennesima volta Milano. Il desiderio della squadra veneta è sistemare in fretta anche la questione quarti di finale playoff per potersi concentrare sulla semifinale che presenterà la sfida con Novara (più probabile) o con Chieri.

Bergamo, invece, non vince da due mesi esatti. L’ultimo successo risale al 15 gennaio scorso quando superò con un secco 3-0 Roma tra le mura amiche, poi nove sconfitte a fila che hanno fatto scendere le orobiche all’ottavo posto in classifica (dal sesto raggiunto a inizio gennaio) e hanno permesso a Bergamo di portarsi sull’1-0 nella serie dei quarti di finale dei playoff. Per la squadra di Parisi è l’ultima possibilità di chiudere in bellezza una stagione comunque positiva che per due terzi di stagione ha visto la squadra bergamasca giocarsela spesso alla pari con le big del campionato.

Milano per chiudere la serie, Vallefoglia per regalarsi un sogno ed allungarla a gara3. La sfida tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Numia Milano è arrivata a gara2 dopo il 3-0 dell’andata e promette spettacolo e magari più equilibrio di quanto non possa dire la classifica delle due squadre a fine della regular season. La formazione di Stefano Lavarini arriva a questo incontro dopo l’impresa di Istanbul con la netta vittoria sull’Eczacibasi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Un 3-0 contro la squadra di Tijiana Boskovic che ha fatto il paio con quello inflitto all’andata alla formazione turca e che permette a Milano di volare alla final four, sempre in programma ad Istanbul a inizio maggio, dove in semifinale affronterà la corazzata Conegliano.

La formazione milanese è arrivata in ottima condizione alla fase decisiva della stagione e vuole chiudere in fretta la pratica quarti di finale dei playoff. In questa fase anche un incontro in più può fare la differenza in negativo. Difficile, dunque, che Lavarini si affidi a qualche seconda linea. La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia è spalle al muro: vincere o chiudere qui una stagione che, comunque vada oggi, sarà catalogata come positiva. In gara1 la squadra allenata da Andrea Pistola ha messo in difficoltà Milano solo nel primo set prima di crollare sotto i colpi di Egonu e compagne ma più volte in stagione la squadra di Vallefoglia ha creato qualche grattacapo alle big e Milano ne sa qualcosa perché in regular season per due volte è stata costretta a ricorrere al tie break per battere le marchigiane ma era un’altra Numia quella della prima parte di stagione.

Quella che doveva essere la sfida più equilibrata rischia di risolversi con un dominio. La Igor Gorgonzola Novara ha vinto nettamente gara 1 del derby e ora va a Chieri con il morale alle stelle per essere riuscita nel frattempo anche a centrare la finale di CEV Cup battendo in semifinale il Thy di Istanbul. La Reale Mutua Fenera Chieri, dal canto suo, sembra aver chiuso la sua stagione con l’infortunio di Katerina Zakchaiou. Da quel momento le piemontesi sembrano aver staccato la spina, ma domenica hanno l’ultima possibilità per rendere meno amaro questo finale di stagione. Si gioca alle 18.00.

In anticipo domani, sabato 15 marzo, invece, scendono in campo la Eurotek Busto Arsizio e la Savino del Bene Scandicci. Le lombarde possono scendere in campo col sorriso sulle labbra. La loro è stata una grande stagione, iniziata malissimo e proseguita almeno per tre mesi con un cammino da big con Enrico Barbolini in panchina. Nel finale qualche sussulto e qualche frenata, ma, con la squadra al completo, Busto Arsizio è stato un osso duro per tutti. Potrebbe esserlo anche per Scandicci, che però si presenta con il morale alle stelle in terra lombarda grazie alla conquista della sua prima final 4 di Champions League grazie al doppio successo contro Lodz, che ha schiuso le porte della semifinale contro il Vakifbank, partita che si preannuncia molto bella e interessante, come bella e interessante sarà la sfida in programma domani alle 15.30 alla E-Work Arena.