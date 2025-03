Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: Dosso, Diaz e Furlani guidano gli azzurri. Un’assenza di lusso

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per i Mondiali Indoor, che si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo. La rassegna iridata, che arriva a due settimane di distanza dai recenti Europei di Apeldoorn, è il recupero di una manifestazione cancellata ormai cinque anni fa a causa della pandemia e poi rinviata due volte senza successo. Sarà l’ultimo grande appuntamento della stagione in sala, poi sarà il momento di pensare agli eventi all’aperto che ci terranno compagnia fino ai Mondiali di Tokyo nel mese di settembre.

Alla manifestazione parteciperanno ventuno azzurri (dodici uomini e nove donne), tra cui spiccano quattro atleti saliti sul podio durante la recente competizione continentale nei Paesi Bassi: Zaynab Dosso (oro sui 60 metri), Andy Diaz e Andrea Dallavalle (rispettivamente primo e terzo nel salto triplo), Mattia Furlani (argento nel salto in lungo). Dosso (7.01, tra l’altro bronzo iridato in carica), Diaz (17.71, ai suoi primi Mondiali con la maglia azzurra) e Furlani (8.37, argento dodici mesi fa a Glasgow) sono anche i detentori delle migliori prestazioni mondiali stagionali e andranno a caccia di nuove medaglie.

Leonardo Fabbri e Zane Weir dovranno riscattare l’opaca prestazione offerta qualche giorno fa e dimostrare la loro caratura nel getto del peso: il toscano, eliminato in qualifica, detiene la world lead con il 21.95 di Lievin e fu bronzo lo scorso anno, mentre l’italo-sudafricano occupa la terza piazza delle liste di World Athletics. Lorenzo Simonelli è apparso in ripresa dopo l’infortunio e sui 60 ostacoli proverà a stupire da Campione d’Europa dei 110 ostacoli. Attenzione a Sintayehu Vissa (sui 1500 metri), Manuel Lando (quarto nel salto in alto agli Europei) ed Eloisa Coiro (ai piedi del podio sugli 800 metri nel weekend).

Spicca l’assenza di Larissa Iapichino, fresca Campionessa d’Europa nel salto in lungo: la toscana aveva già da tempo comunicato che la spedizione in Cina non era nei suoi piani. Matteo Sioli, dopo aver conquistato il bronzo nel salto in alto agli Europei, al suo debutto con la maglia azzurra maggiore ad appena 19 anni, non sarà protagonista in questo contesto.

Ci sarà spazio anche per le saltatrici con l’asta Roberta Bruni (capitana del settore femminile) ed Elisa Molinarolo, sui 60 metri si cimenteranno Stephen Awuah Baffour e Yassin Bandaogo, unico debuttante in Nazionale maggiore di questa spedizione. A completare la delegazione saranno Giovanni Lazzaro (800), Joao Bussotti (1500), Nicolò Giacalone (60 ostacoli), Gloria Hooper (60 metri), Giada Carmassi ed Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli), Idea Pieroni (salto in alto).

CONVOCATI ITALIA MONDIALI INDOOR ATLETICA

UOMINI

Stephen Awuah Baffour (60 metri)

Yassain Bandaogo (60 metri)

Giovanni Lazzaro (800 metri)

Joao Bussotti Neves (1500 metri)

Nicolò Giacalone (60 ostacoli)

Lorenzo Simonelli (60 ostacoli)

Manuel Lando (salto in alto)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Andy Diaz (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

DONNE

Zaynab Dosso (60 metri)

Gloria Hooper (60 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Sintayehu Vissa (1500 metri)

Giada Carmassi (60 ostacoli)

Elisa Maria Di Lazzaro (60 ostacoli)

Idea Pieroni (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)