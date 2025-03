Dove vedere i Mondiali di atletica indoor 2025 in tv: calendario giornaliero, orari, streaming

Countdown ormai agli sgoccioli in vista dei Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica, in programma a Nanchino da venerdì 21 a domenica 23 marzo. In Cina si terrà l’ultimo grande evento internazionale della stagione al coperto, con l’ambiziosa spedizione azzurra che proverà a migliorare il bottino ottenuto nella passata edizione di Glasgow.

Un anno fa l’Italia raccolse due argenti e due bronzi per un totale di quattro podi, quindi l’obiettivo sarà quello di incrementare il numero di medaglie conquistando almeno un oro. Bersaglio grosso alla portata per i vari Mattia Furlani (salto in lungo), Leonardo Fabbri e Zane Weir (getto del peso), Andy Diaz (salto triplo) e Zaynab Dosso (60 metri).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari giornalieri, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali indoor 2025 di atletica. La rassegna iridata al coperto di Nanchino verrà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport); in streaming su Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025

Venerdì 21 marzo

03.05 Pentathlon, 60 ostacoli

03.23 400 metri maschile, batterie

03.45 Pentathlon, salto in alto

04.05 Salto triplo maschile, finale

04.15 800 metri femminile, batterie

04.55 800 metri maschile, batterie

05.55 60 metri maschile, batterie

06.15 Pentathlon, getto del peso

11.30 Salto in alto maschile, finale

11.33 1500 metri femminile, batterie

11.42 Pentathlon, salto in lungo

12.18 1500 metri maschile, batterie

12.50 Getto del peso femminile, finale

13.03 60 metri maschile, semifinali

13.26 400 metri femminile, batterie

13.47 400 metri maschile, semifinali

14.15 Pentathlon, 800 metri

14.24 60 metri maschile, finale

Sabato 22 marzo

03.05 Eptathlon, 60 metri

03.10 Salto con l’asta femminile, finale

03.25 60 ostacoli maschile, batterie

03.45 Eptathlon, salto in lungo

04.15 60 metri femminile, batterie

05.05 800 metri femminile, semifinali

05.10 Eptathlon, getto del peso

05.31 800 metri maschile, semifinali

11.34 Salto con l’asta maschile, finale

11.37 Eptathlon, salto in alto

12.10 Salto triplo femminile, finale

12.15 3000 metri femminile, finale

12.33 3000 metri maschile, finale

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali

13.15 60 metri femminile, semifinali

13.44 400 metri femminile, finale

13.55 400 metri maschile, finale

14.05 60 ostacoli maschile, finale

14.18 60 metri femminile, finale

Domenica 23 marzo

03.05 Eptathlon, 60 ostacoli

03.19 Salto in lungo femminile, finale

03.25 60 ostacoli femminile, batterie

04.10 Eptathlon, salto con l’asta

04.35 Salto in alto femminile, finale

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali

12.38 Getto del peso maschile, finale

12.40 Salto in lungo maschile, finale

13.02 Eptathlon, 1000 metri

13.15 1500 metri maschile, finale

13.28 1500 metri femminile, finale

13.40 800 metri maschile, finale

13.54 800 metri femminile, finale

14.01 60 ostacoli femminile, finale

14.11 4×400 maschile, finale

14.21 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Venerdì 21 marzo

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 11.10 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Sabato 22 marzo

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 11.15 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Domenica 23 marzo

Diretta tv: Rai Sport per la sessione notturna e dalle ore 13.00 alle ore 13.30; Rai 2 dalle ore 12.25 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 fino alla conclusione.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.