Calendario Mondiali atletica indoor 2025: programma, orari, tv, streaming

I Mondiali Indoor 2025 di atletica si disputeranno a Nanchino (Cina) dal 21 al 23 marzo: sarà la rassegna iridata in terra asiatica a chiudere la stagione al coperto, ad appena due settimane di distanza dagli Europei in sala andati in scena ad Apeldoorn. Si tratta dell’ultimo recupero di un evento sportivo slittato a causa della pandemia: questa manifestazione era in programma cinque anni fa ed è poi stata posticipata un paio di volte prima di ritrovare la sua definitiva collocazione.

L’Italia si presenterà con grandi ambizioni a questo appuntamento, guidata da quattro atleti saliti sul podio durante la recente competizione continentale nei Paesi Bassi: Zaynab Dosso (oro sui 60 metri), Andy Diaz (primo nel salto triplo), Mattia Furlani (argento nel salto in lungo). Leonardo Fabbri e Zane Weir dovranno riscattare l’opaca prestazione offerta qualche giorno fa ad Apeldoorn, attenzione anche a Lorenzo Simonelli sui 60 ostacoli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali Indoor 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai e Sky (reti dettagliate da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025

Venerdì 21 marzo

03.05 Pentathlon, 60 ostacoli

03.18 400 metri femminile, batterie

03.50 Pentathlon, salto in alto

04.00 400 metri maschile, batterie

04.25 Salto triplo maschile, finale

04.40 800 metri femminile, batterie

05.25 800 metri maschile, batterie

06.10 60 metri maschile, batterie

06.15 Pentathlon, getto del peso

11.30 Salto in alto maschile, finale

11.35 1500 metri femminile, batterie

11.42 Pentathlon, salto in lungo

12.20 1500 metri maschile, batterie

12.48 Getto del peso femminile, finale

13.10 60 metri maschile, semifinali

13.33 400 metri femminile, semifinali

13.50 400 metri maschile, semifinali

14.08 Pentathlon, 800 metri

14.20 60 metri maschile, finale

Sabato 22 marzo

03.05 Eptathlon, 60 metri

03.10 Salto con l’asta femminile, finale

03.25 60 ostacoli maschile, batterie

03.45 Eptathlon, salto in lungo

04.15 60 metri femminile, batterie

05.05 800 metri femminile, semifinali

05.10 Eptathlon, getto del peso

05.25 800 metri maschile, semifinali

11.34 Salto con l’asta maschile, finale

11.37 Eptathlon, salto in alto

12.05 3000 metri femminile, finale

12.10 Salto triplo femminile, finale

12.25 3000 metri maschile, finale

12.50 60 ostacoli maschile, semifinali

13.15 60 metri femminile, semifinali

13.44 400 metri femminile, finale

13.55 400 metri maschile, finale

14.05 60 ostacoli maschile, finale

14.18 60 metri femminile, finale

Domenica 23 marzo

03.05 Eptathlon, 60 ostacoli

03.16 Salto in lungo femminile, finale

03.25 60 ostacoli femminile, batterie

04.08 4×400 maschile, batterie

04.15 Eptathlon, salto con l’asta

04.30 4×400 femminile, batterie

04.55 Salto in alto femminile, finale

12.35 60 ostacoli femminile, semifinali

12.40 Salto in lungo maschile, finale

12.46 Getto del peso maschile, finale

13.02 Eptathlon, 1000 metri

13.15 1500 metri maschile, finale

13.28 1500 metri femminile, finale

13.40 800 metri maschile, finale

13.48 800 metri femminile, finale

13.57 60 ostacoli femminile, finale

14.07 4×400 maschile, finale

14.18 4×400 femminile, finale

PROGRAMMA MONDIALI INDOOR ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW (palinsesto dettagliato da definire).

Diretta Live testuale: OA Sport.