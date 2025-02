Sport in tv oggi (sabato 22 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 22 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali a cominciare dallo sci alpino con il gigante femminile di Sestriere e la discesa libera di Crans Montana, passando per le staffette dei Mondiali di biathlon, slittino, sci freestyle con dual moguls e slopestyle, speed skating, snowboard con lo slopestyle, sci alpinismo a Bormio.

Il tennis offrirà la finale dei tornei ATP 500 di Doha e WTA 1000 di Dubai e le semifinali dell’ATP 500 di Rio, mentre la Superbike aprirà ufficialmente l’annata agonistica con il GP d’Australia. Abbuffata di ciclismo tra UAE Tour, Vuelta Andalucia e Volta Algarve, mentre gli appassionati di atletica potranno divertirsi con i Campionati Italiani Indoor.

Si disputano anche due partite del Sei Nazioni di rugby e la finale della Coppa Italia di pallanuoto femminile. I campionati nazionali di volley, pallanuoto, pallamano completeranno il quadro insieme all’abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 22 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 22 febbraio

00.00 SUPERBIKE – GP Australia, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

01.00 BASKET (NBA) – Orlando Magic-Memphis Grizzlies (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 SUPERBIKE – GP Australia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Discovery+)

05.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free program maschile a Seoul (diretta streaming su Discovery+)

06.00 SUPERBIKE – GP Australia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Magical Kenya Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 06.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 06.30)

07.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls a Beidahu (diretta streaming su Discovery+)

08.50 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile a Bormio (diretta streaming su Olympic Channel; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.55)

09.50 CICLISMO – UAE Tour, sesta tappa: Abu Dhabi Cycling Club-Abu Dhabi Breakwater (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming integrale su su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Crans Montana (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 TIRO CON L’ARCO – Europei Indoor, finali under 21 (non è prevista diretta tv/streaming)

10.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free dance a Seoul (diretta streaming su Discovery+)

10.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.55 CICLISMO – Vuelta Andalucia, quarta tappa: Cordoba-Alhaurin de la Torre (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 13.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 13.30)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Sestriere, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 NUOTO DI FONDO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista a Soma Bay (diretta streaming su World Aquatics Tv)

11.30 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio a Nova Ponente (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.00 CICLISMO – Tour des Alpes-Maritimes, prima tappa: Contes-Gourdon (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.35)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, gara (diretta streaming su Discovery+)

12.05 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta femminile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 ATLETICA – Campionati Italiani Assoluti Indoor, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.25 alle ore 15.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.25 alle ore 15.00; diretta streaming su atleticaitaliana.tv nelle altre fasce orarie)

12.55 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Yanqing (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.20 CICLISMO – Volta Algarve, quarta tappa: Albufeira-Faro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.45 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali di Specialità a Cottbus (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

14.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Sestriere, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.30 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Tomaszow Mazowiecki, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

15.00 CALCIO (Serie A) – Parma-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Venezia-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Modena (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Seire B) – Mantova-Bari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Pisa-Juve Stabia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Reggiana-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Arzignano Valchiampo-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Caldiero Terme-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Alcione Milano (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-Pianese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Legnago Salus (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – SPAL-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (HNL croata) – Hajduk Spalato-Osijek (diretta streaming su Como Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Tre partite: De Akker-Catania, Florentia-Savona, Telimar-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Active Network-Team Wear Benevento (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mexico Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

15.05 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta maschile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Galles-Irlanda (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Kiel-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Tre partite: Mainz-St. Pauli, Borussia Moenchengladbach-Augsburg, Wolfsburg-Bochum (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Dubai, finale (diretta tv su Sky Sport Max, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

16.00 TENNIS – ATP 500 Doha, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Ipswich-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Fulham-Crystal Palace, (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Brighton (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Wolverhampton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 BOXE – Riunione a Riad, main event: Bivol vs Beterbiev, Mondiale unificato pesi massimi leggeri (diretta streaming su DAZN)

16.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Pontinia, Leno-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Stoneham (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Villareal (diretta streaming su DAZN)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Coppa Italia, finale) – SIS Roma-Ekipe Orizzonte Catania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lilla-Monaco (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Ferrara-Casalgrande Padana (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Treviso-Cosenza, Manfredonia-Eboli (diretta streaming sul canale YouTube di Divisione Calcio a 5)

17.15 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Cesena (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Lecco-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Avellino (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Juventus Next Gen-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Latina-Benevento (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Turris-Cavese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Scozia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.45 CALCIO (HNL croata) – Rijeka-Dinamo Zagabria (diretta streaming su Como Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Torino-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Scrivia-Battipaglia (diretta streaming su Flima Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Cuneo (diretta streaming su VBTV)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Firenze (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Brescia-Trieste, Olympic Roma-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bozen-Brixen, Cingoli-Camerano, Secchia Rubiera-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Petrarca-Sandro Abate (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

18.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Calgary (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Valencia-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Chiaravalle, Pressano-Conversano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – St. Etienne-Angers (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Boavista (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Fasano-Merano (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Stoneham (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.30 RUGBY A 7 – Sevens Series (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Feyenoord-Almere City (diretta streaming su Como Tv)

20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Cisterna-Milano (diretta streaming su VBTV)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Trento-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Busto Arsizio (diretta streaming su VBTV)

20.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Calgary (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Genoa (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 RUGBY (Sei Nazioni Under 20) – Italia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play Sport 3, Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.00 TENNIS – ATP 500 Rio, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Auxerre-Marsiglia (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 BASKET (NBA) – Chicago Bulls-Phoenix Suns (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

23.15 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Napier (diretta streaming su Triathlon Live Tv)