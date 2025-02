Quando lo sci alpino in tv questa settimana: orari Sestriere e Crans Montana, programma, streaming

Dopo la due settimane dedicate ai Mondiali di Saalbach, torna la Coppa del Mondo di sci alpino. Le donne saranno protagoniste in Italia al Sestriere per una tre giorni dedicata completamente alle discipline tecniche; mentre gli uomini saranno di scena in Svizzera a Crans Montana per un weekend all’insegna della velocità.

Si correrà al Sestriere, dove in programma ci sono ben due giganti (uno è il recupero di quello cancellato a Tremblant) ed uno slalom. C’è grandissima attesa soprattutto per Federica Brignone, che torna in gara dopo il fantastico oro iridato in gigante e che lancia la battaglia per la sfera di cristallo a Lara Gut-Behrami.

A Crans Montana, invece, sono in programma una discesa ed un superG. Chiaramente i padroni di casa della Svizzera, dopo aver dominato anche i Mondiali, sono i super favoriti, ma in casa Italia c’è grande speranza per un Dominik Paris che è uscito dalla rassegna iridata di Saalbach in buona condizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Sestriere e Crans Montana, valide per la Coppa del Mondo femminile e maschile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO SESTRIERE 2025

Venerdì 21 Febbraio

10.30 Prima manche gigante femminile Sestriere

13.30 Seconda manche gigante femminile Sestriere

Sabato 22 Febbraio

11.00 Prima manche gigante femminile Sestriere

14.00 Seconda manche gigante femminile Sestriere

Domenica 23 Febbraio

9.30 Prima manche slalom femminile Sestriere

12.15 Seconda manche slalom femminile Sestriere

CALENDARIO SCI ALPINO CRANS MONTANA 2025

Giovedì 20 Febbraio

ore 10.00 Prima prova discesa maschile Crans Montana

Venerdì 21 Febbraio

ore 10.00 Seconda prova discesa maschile Crans Montana

Sabato 22 Febbraio

10.00 Discesa libera maschile Crans Montana

Domenica 23 Febbraio

10.30 SuperG maschile Crans Montana

GARE SESTRIERE 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

GARE CRANS MONTANA 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport