LIVE Biathlon, Staffetta maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: resa dei conti Francia-Norvegia. Italia, serve la gara perfetta per sognare

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile (4×7.5km) dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide (SUI). Si apre il secondo e ultimo weekend della rassegna iridata elvetica, evento clou della stagione 2024-25.

Finalmente è arrivato il “giorno del giudizio”! L’eterno duello tra Francia e Norvegia assegna oggi il titolo mondiale forse più ambito, quello della staffetta maschile. I transalpini hanno vinto tutte le prove a squadre mono sesso disputate nella stagione in corso, ma oggi potrebbero completare la stagione perfetta mettendosi l’oro mondiale al collo. Al contrario, perdessero, sarebbe un grande fallimento per il team che ha dimostrato la maggiore forza in questi Campionati.

Si preannuncia spettacolo! La Norvegia deve mettere Johannes Bø nelle condizioni di giocarsela alla pari (o leggermente staccato) contro Eric Perrot nell’ultima frazione. A quel punto i favori del pronostico sarebbero dalla parte degli scandinavi, che devono però difendersi nelle precedenti tre frazioni dagli scatenati transalpini. Stavolta la scelte a sorpresa si sprecano: non c’è Jacquelin! Ad aprire sarà Emilien Claude vs Strømsheim; Poi Fabien Claude vs Tarjei Bø e Fillon Maillet vs Lægreid per finire con il campione di sprint e inseguimento in Svizzera ed Eric Perrot, oro nella 20 km.

L’Italia recita il ruolo di mina vagante, in quanto oltre a Francia e Norvegia, partono nettamente avanti a noi anche Germania (Nawrath, Riethmueller, Kuehn, Horn) e Svezia (Brandt, Nelin Ponsiluoma, Samuelsson), con la Svizzera () che potrebbe insidiare le Nazioni citate per il podio ma schiera il giovane Pacal assieme a Stalder, Burkhalter e Hartweg. Toccherà a Cappellari, Hofer, Zeni e Giacomel provare a conquistare una medaglia che non è impossibile, ma rappresenterebbe un’exploit. Servirà ritrovare le percentuali per gli azzurri, perché sia i tedeschi che gli svedesi hanno uomini a rischio al tiro: può succedere di tutto!

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE dell’attesissima staffetta maschile (4×7.5km) dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide, le previsioni sono ottime. Si parte alle 15:05, vi aspettiamo!