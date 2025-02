LIVE Superbike, GP Australia 2025 in DIRETTA: Bulega all’attacco in gara-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2025, Bulega vuole iniziare con una vittoria.

La prima gara della Superbike 2025 ormai è questione di ore e Nicolò Bulega si avvicina alla tappa con il piglio del dominatore. Le due sessioni della vigilia sono andate in linea con le aspettative, la Ducati dell’italiano sembra avere una marcia in più. Sui straordinari curvoni di Phillip Island sta facendo attualmente la differenza: preciso e determinato come un campione. Qui vincitore già al debutto, con l’esperienza sembra poter dominare il GP. Toprak Razgatlioglu, campione in carica, sembra essere a circa 2-3 decimi a giro dall’azzurro ducatista, ma non è da escludere una sua vittoria, visto le grandi qualità sempre mostrate dal fenomeno turco.

Grandi aspettative anche per Andrea Iannone, specialista del circuito anche ai tempi della MotoGP. Ben messi gli altri italiani, che nelle prove si sono sempre piazzati nella top ten, tra cui Danilo Petrucci che, al pari di Bautista e Iannone, può puntare con molta forza al podio.

Tra i debutti anche quello di Yari Montella ottimo nelle prove, mentre dovrà lavorare Bimota che deve limare circa un secondo di distacco dalla vetta con Bassani e Alex Lowes. Il motore Kawasaki, nonostante le evoluzioni grazie alle concessioni, sembra ancora indietro per reggere il confronto diretto con Ducati e BMW, almeno per quanto riguarda questa pista.

Superbike, GP Australia 2025: Inizio di gara-1 alle 06.00.