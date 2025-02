LIVE Biathlon, Staffetta femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: le azzurre covano il grande sogno di una medaglia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide (SUI). Si apre il secondo e ultimo weekend della rassegna iridata elvetica, evento clou della stagione 2024-25, si chiude con staffette e Mass Start.

La Francia si presenta come netta favorita per mettersi al collo la medaglia d’oro, vista la profondità e la qualità del team transalpino. Qualunque sia l’ordine di schieramento Jeanmonnot, Braisaz e Simon danno pesanti garanzie, c’è però un’unica grande incognita legata alla seconda atleta citata (l’oro della sprint) e volendo anche di Michelon, anche se la giovane ha fatto vedere già grandi cose e può contare su un ultimo giro di primo livello.

La principale rivale delle transalpine sarà la Svezia; Le scandinave partono per salire sul podio e se la giocheranno sulla carta con Norvegia (Knotten; Tandrevold; Femsteinevik; Kirkeeide) e Germania (Schneider; Grotian; Tennheimer; Preuss). L’equipaggio più attrezzato dei quattro citati sembra però essere quello svedese, che potrà contare su una grande Ella Halvarsson a sostegno delle sorelle Öberg con la solida Magnusson al lancio. Attenzione anche alla Svizzera che schiera Baserga; A. Gasparin; E. Gasparin ed Hæcki.

Per l’Italia (Auchentaller; Wierer; Comola; Carrara) la sensazione è che ci sia bisogno della gara perfetta, o quasi, da parte di tutte e quattro le frazzioniste affinché si possa dire la propria per il podio. Non è impossibile, ma Svezia e Germania partono nettamente davanti a noi e altresì la Francia può contare su un equipaggio superiore e in condizione che sulla carte dovrebbe vincere per dispersione: ma il biathlon…

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della staffetta femminile che apre la penultima giornata di gare dei Mondiali di Biathlon 2025 da Lenzerheide (SUI). Si parte alle ore 12:05, vi aspettiamo!