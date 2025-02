Calendario Mondiali biathlon 2025: orari seconda settimana, programma, tv, streaming

Dal 18 al 23 febbraio andrà in scena la seconda parte dei Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) altri titoli da assegnare e le emozioni non mancheranno di certo per una rassegna iridata in cui, fino a questo momento, ha espresso un livello agonistico molto alto.

Grandi personaggi si stanno imponendo. Viene in mente il norvegese Johannes Boe, con le sue affermazioni a livello iridato. Lo scandinavo, infatti, sta scrivendo la storia di questa disciplina grazie ai risultati che sta ottenendo e vedremo se il trend proseguirà. Vero è che si deve prendere atto su una Francia che, come squadra, si sta rivelando la migliore per profondità.

L’Italia, fino a questo momento, non ha ottenuto podi. È mancato l’acuto da chi si pensava potesse concretizzarlo. Tommaso Giacomel si è reso protagonista di gare in cui la top-3 è stata molto vicina, ma qualche errore di troppo nella serie di tiro gli ha impedito di concludere il lavoro. Ci saranno altre chance per il trentino e vedremo se saprà sfruttarle.

I Mondiali 2025 di biathlon a Lenzerheide (Svizzera) saranno trasmessi da RaiSport HD e da Eurosport1 HD o Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali delle gare della rassegna iridata.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Martedì 18 febbraio

Ore 15.05 Individuale 15 km femminile

Mercoledì 19 febbraio

Ore 15.05 Individuale 20 km maschile

Giovedì 20 febbraio

Ore 16.05 Staffetta single mixed

Sabato 22 febbraio

Ore 12.05 Staffetta 4×6 km femminile

Ore 15.05 Staffetta 4×7.5 km maschile

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45 Mass start 12.5 km femminile

Ore 16.05 Mass start 15 km maschile

