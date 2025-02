LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor 2025 in DIRETTA: Iapichino e Mangione le stelle della prima giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Italiani Indoor 2025 di atletica leggera. Si accendono i riflettori sul PalaCasali di Ancona: undici i titoli in palio nella giornata inaugurale, con alcune delle stelle dell’atletica azzurra pronte a darsi battaglia per il tricolore.

Grande attesa per il salto in lungo femminile, che vedrà protagonista Larissa Iapichino (Fiamme Oro), al secondo appuntamento stagionale dopo l’eccellente debutto di due settimane fa a Padova, quando ha stampato un 6,86 metri che attualmente la posiziona al terzo posto nel ranking mondiale del 2024, dietro la tedesca Malaika Mihambo (7,07) e la bahamense Anthaya Charlton (6,98). L’azzurra sarà in pedana alle 15:15, pronta a confermare il proprio stato di forma in vista degli appuntamenti internazionali. Sempre nei salti, il salto con l’asta regalerà l’ennesimo capitolo della sfida tra Roberta Bruni (Carabinieri) ed Elisa Molinarolo (Fiamme Oro), che quest’anno hanno già valicato rispettivamente 4,65 e 4,60 metri. Occhi puntati anche su Simone Bertelli (Fiamme Gialle) nella competizione maschile.

Il mezzofondo vedrà protagonisti i 1500 metri, con Federico Riva (Fiamme Gialle) al maschile e Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) al femminile. Nella marcia, il bronzo europeo dei 20 km Francesco Fortunato (Fiamme Gialle) parte da favorito nei 5000 metri su pista. Spettacolo anche sugli ostacoli, con Giada Carmassi (Esercito) e Alice Muraro (Aeronautica) in lizza per il titolo. Nell’alto maschile, spazio a Matteo Sioli (Euroatletica 2002), mentre nel lungo maschile il giovane talento Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946), appena sedicenne, proverà a lasciare il segno. In pista anche le batterie dei 400 metri, che determineranno i finalisti della gara di domenica: tra i protagonisti ci saranno Luca Sito (Fiamme Gialle) e Alice Mangione (Esercito), entrambi a caccia di un posto nella finale che assegnerà il titolo tricolore.

