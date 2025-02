LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Milan cerca la rivincita su Merlier

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa dell’UAE Tour 2025, corsa a tappe invernale ormai divenuta un habitue del circuito internazionale delle due ruote. Due frazioni ancora da disputare prima della conclusione della competizione emiratina. I corridori faranno tutto il possibile per arrivare al meglio all’appuntamento di domani, il cui finale sarà decisivo in ottica generale, provando a svolgere il miglior lavoro possibile nella tappa odierna.

Sulla falsa riga di quello che abbiamo visto ieri, la frazione odierna avrà un percorso davvero semplice. Di fatto i corridori dovranno affrontare un piano lungo 165 km, nel quale i dislivelli sono inesistenti o quasi. Due i traguardi volanti posti lungo il tracciato: il primo in concomitanza del Circuito di Yas Marina – dove annualmente si svolge l’ultima prova del Mondiale di Formula 1 – mentre il secondo è posizionato nei pressi di Qasr Al Hosn.

Proprio per questo si prospetta anche quest’oggi un arrivo in volata. Jonathan Milan ieri per la prima volta è stato sconfitto nella settimana emiratina: l’azzurro della Lidl-Trek infatti è arrivato terzo nella frazione di venerdì, andata invece a Tim Merlier (Soudal Quick-Step). e sarà desideroso di riscatto. Occhio anche a Matteo Malucelli (XDS Astana Team), secondo nella giornata di ieri. Per la generale, Tadej Pogacar dovrà semplicemente arrivare al traguardo per poi scatenarsi nella frazione conclusiva, dove sulla salita decisiva potrà legittimare la sua leadership.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sesta tappa dell’UAE Tour 2025, il cui via è programmato per le 09.50. Non perdetevi neanche un minuto della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!