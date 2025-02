LIVE Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi in DIRETTA: sarà ancora volata a Faro?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETA LIVE testuale della quarta tappa della Volta ao Algarve 2025. Dopo la volata di ieri riparte la corsa portoghese con una nuova tappa mossa ed un nuovo possibile arrivo di gruppo. I corridori percorreranno 175.2 km che li porteranno da Albufeira a Faro.

Tanta salita nella prima metà di gara in cui i corridori affronteranno il Malhao (2.2 km all’8.7%), una salita di seconda categoria. Dopo un continuo saliscendi con alcuni strappi importanti il gruppo arriverà ai piedi del Santa Barbara (2.8 km al 4.9%), dove sono posti dei secondi di abbuono, ed il Bordeira (0.7 km al 4.9%). Dalla cima mancheranno circa 30 km che saranno tutti con strada favorevole.

Le salite ci sono ma sembra difficile ipotizzare un attacco da lontano. Più probabilmente la tappa verrà decisa negli ultimi chilometri con una volata ristretta. Il percorso sembra sposarsi bene con le caratteristiche di Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike) e Biniam Girmay (Intermachè Wanty): entrambi cercano un riscatto dopo la volata di ieri, in cui non sono mai stati veramente protagonisti. Per l’Italia occhi puntati su Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).

La quarta frazione della Volta ao Algarve scatterà da Albufeira alle 13.20, orario italiano. Qui su OA Sport vi offriremo, a partire dalle 15.00, la DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Volta ao Algarve con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!