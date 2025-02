LIVE Italia-Francia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: impegno duro per gli azzurrini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia, incontro valevole per il Sei Nazioni di rugby under 20 2025. L‘Italia di Roberto Santamaria ospita allo stadio Monigo di Treviso la Francia per la terza giornata di questa competizione. Sia Francia che Italia arrivano a quest’incontro con 5 punti totali che valgono rispettivamente la seconda e la terza posizione provvisoria.

L’Italia cerca il riscatto dopo la cocente sconfitta subita per mano del Galles. Contro i gallesi gli azzurrini hanno subito una battuta d’arresto a sorpresa perdendo per 18-20 davanti al proprio pubblico. Nell’esordio di questo Sei Nazioni gli italiani avevano invece ottenuto una convincente vittoria in Scozia per 22-10.

La Francia vorrà gettarsi alle spalle la netta sconfitta subita dall’Inghilterra. Nell’ultima giornata infatti i transalpini si sono arresi per 27-10 alla formazione inglese. Nella gara inaugurale di questa competizione la squadra di Cedric Laborde ha dominato il Galles vincendo per 63-19. In vista di questa partita contro l’Italia il CT francese ha scelto di cambiare undici quindicesimi della formazione titolare.

L’incontro tra Italia e Francia del Sei Nazioni U20 inizierà alle 20.45 allo stadio Monigo di Treviso. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Francia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcun’emozione. Buon divertimento!