Sport in tv oggi (mercoledì 19 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 19 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di biathlon propongono l’individuale maschile a Lenzerheide, incominciano gli Europei Indoor di tiro con l’arco e proseguono i tornei di tennis della settimana tra Doha, Rio e Dubai con Berrettini, Nardi e Paolini in campo. Gli appassionati di ciclismo possono divertirsi con UAE Tour, Vuelta Andalucia, Volta Algarve.

In serata la ricca abbuffata di Champions League (in campo anche la Juventus), il recupero della Superlega di volley tra Trento e Cisterna, gli impegni europei di Schio (basket femminile) e Roma (volley femminile). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 19 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 19 febbraio

08.00 TIRO CON L’ARCO – Europei Indoor, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.00 TENNIS – WTA 1000 Dubai, sedicesimi e ottavi di finale (diretta tv su Supertennis; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.45 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Kenin (ottavi di finale, secondo match dalle ore 08.00), Paolini/Errani-Panova/Stollar (ottavi di finale, quarto match dalle ore 08.00)

09.05 CICLISMO – UAE Tour, terza tappa: Ras Al Khaimah-Jebel Jais (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming integrale su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

10.00 F1 – Shakedown della Ferrari a Fiorano (aggiornamenti periodici su Sky Sport 24)

11.05 CICLISMO – Vuelta Andalucia, prima tappa: Torrox-Cueva de Nerja (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.30 TENNIS – ATP 500 Doha, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.45 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Griekspoor (terzo match dalle ore 12.30 e non prima delle ore 15.30), Nardi-Alcaraz (quarto match dalle ore 12.30)

13.00 CICLISMO – Volta Algarve, prima tappa: Portimao-Lagos (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

15.05 BIATHLON (Mondiali) – Individuale maschile a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Borussia Dortmund-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.15 BASKET FEMMINILE (Eurolega, playoff) – Schio-Fenerbahce (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Challenge Cup, semifinale di ritorno) – Roma-Potsdam (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Aston Villa-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Trento-Cisterna (diretta streaming su VBTV)

20.30 TENNIS – ATP 500 Rio, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – PSG-Brest (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – PSV Eindhoven-Juventus (diretta streaming su Amazon Prime Video)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff) – Real Madrid-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW; in formato diretta gol su Sky Sport Max e Sky Sport 251)

21.00 BASKET (Serie A2) – Libertas Livorno-Brindisi (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)