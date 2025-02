LIVE Errani/Paolini-Panova/Stollar, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: immediata rivincita contro la coppia russo-magiara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Dubai tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Svetlana Panova/Fanny Stollar. Le azzurre, fresche vincitrici della ricca kermesse di Doha, ritrovano il duo russo-magiaro superato agevolmente soltanto 5 giorni orsono. Le vincenti della sfida troveranno ai quarti Kessler/Tauson o Mladenovic/Zhang.

La coppia italiana è reduce dal trionfo che ha aperto le veloce campagna della penisola arabica confermandosi a livelli altissimi dopo uno straordinario 2024. Per Paolini doppio impegno giornaliero con la toscana che aprirà da campionessa in carica il programma sul Campo Centrale nel match di singolare contro la tedesca Eva Lys. Determinante dunque l’apporto di Errani, che con le sue geometrie e la sua saggezza tattica permetterà alla compagna ed amica di risparmiare anche utilissime energie.

Stollar e Panova hanno già calcato i campi di Dubai superando all’esordio per 6-3 6-4 la coppia formata dalla norvegese Elkeri e dalla rumena Niculescu. Nel fresco precedente di Doha hanno racimolato appena 3 game al cospetto delle azzurre e non dovrebbero rappresentare un ostacolo di rilievo per le campionesse Olimpiche.

L'incontro di secondo turno del torneo di doppio del WTA 1000 di Dubai tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Svetlana Panova/Fanny Stollar sarà il terzo match sul Court 3 a partire dalle 8.00 dopo Mertens-Badosa e Kenin-Kostyuk.