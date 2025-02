Calendario Champions League calcio: orari 18-19 febbraio, tv, quali partite su Sky, TV8 e Prime

Siamo giunti al primo snodo fondamentale della Champions League 2024-2025. Nel corso di questa settimana, infatti, vivremo i match valevoli come ritorno dei play-off della massima competizione continentale per club. Saranno elette le ultime 8 squadre che andranno a comporre il quadro degli ottavi di finale che si disputeranno il 4-5 marzo (andate) e 11-12 marzo (ritorni).

Saranno 3 le squadre impegnate che, nei nostri auspici, andranno a raggiungere l’Inter già qualificata di diritto. Si inizierà subito nella giornata di domani con l’anticipo delle ore 18.45 tra Milan e Feyenoord. I rossoneri di mister Sergio Conceicao sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata in casa degli olandesi. Impresa non semplice, ma alla portata di Leao e compagni che, proveranno a sfruttare l’effetto San Siro.

Alle ore 21.00 di domani, invece, toccherà all’Atalanta. I nerazzurri saranno impegnati al Gewiss Stadium di Bergamo e, a loro volta, dovranno rimontare la beffarda sconfitta per 2-1 incassata in casa del Club Brugge con enormi polemiche arbitrali dovute all’anacronistico calcio di rigore decretato dall’arbitro Maier al 90°.

Mercoledì 20 febbraio, invece, toccherà alla Juventus che sarà impegnata alle ore 21.00 in casa del PSV. I bianconeri di mister Thiago Motta sbarcano in Olanda forti del 2-1 ottenuto all’Allianz Stadium. Un risultato che non regala tranquillità, ma un buon punto di partenza verso la qualificazione agli ottavi di finale.

PROGRAMMA PLAY-OFF CHAMPIONS LEAGUE 2025

Martedì 18 febbraio

Ore 18.45 Milan-Feyenoord – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 3 (253). In streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Atalanta-Club Brugge – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252). In streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Bayern Monaco-Celtic Glasgow – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 4 (254). In streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 Benfica-Monaco – diretta su Sky Calcio 5 (255). In streaming su NOW e SkyGO

Mercoledì 19 febbraio

Ore 18.45 Borussia Dortmund-Sporting Lisbona – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 4 (254). In streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 PSG-Brest – diretta su Sky Calcio 3 (253) . In streaming su NOW e SkyGO

Ore 21.00 PSV-Juventus – diretta su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Real Madrid-Manchester City – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Calcio 2 (252) e in chiaro su TV8 (125 di Sky e 8 digitale terrestre). In streaming su NOW e SkyGO