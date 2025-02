LIVE Berrettini-Griekspoor, ATP Doha 2025 in DIRETTA: serve una conferma per il n.3 d’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Doha tra Matteo Berrettini e l’olandese Tallon Griekspoor. Secondo confronto diretto tra i due a distanza di due settimane dal KO del romano patito al tiebreak del terzo set sul veloce indoor di Rotterdam. Il vincente dell’incontro troverà ai quarti uno tra l’australiano O’Connell ed il britannico Draper.

Berrettini, ventottenne di Roma, si presenta a questo appuntamento dopo aver finalmente battuto per la prima volta in carriera Novak Djokovic. Parso in grandissima condizione il numero 3 azzurro va a caccia della continuità ormai divenuta una chimera. Matteo dovrà come sempre far leva sulle sue armi principali, ovvero servizio e dritto, fondamentali per abbreviare gli scambi e conservare preziose energie.

Dal canto suo Griekspoor, ventinovenne di Haarlem, arriva al secondo turno a margine della vittoria in due set sul tedesco Struff. Giocatore potente ed estroso, l’olandese vanta due successi a livelli ATP colti entrambi nel 2023 sul cemento di Pune e sull’erba di ‘s-Hertogenbosh. Tennista da non sottovalutare, se in giornata può dare fastidio anche ad alcuni top ten.

Il match di secondo turno dell’ATP 500 di Doha tra Matteo Berrettini e l’olandese Tallon Griekspoor sarà il terzo incontro sul Campo Centrale dalle 12.30 dopo Van de Zandschulp-De Minaur e Bergs-Medvedev. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto della sfida. Buon divertimento e buon tennis a tutti!