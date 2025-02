LIVE Nardi-Alcaraz, ATP Doha 2025 in DIRETTA: niente da perdere contro il fenomeno spagnolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno! Benvenuti e benvenute alla diretta live testuale del match tra Luca Nardi e Carlos Alcaraz, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Doha. Il match sarà il quarto incontro sul campo centrale dalle 12.30 e non prima delle 15.30. Prima le sfide tra van de Zandschulp-De Minaur, Medvedev-Bergs e Berrettini-Griekspoor.

In palio un posto tra i migliori 8 del torneo qatariota, contro il vincente della sfida tra l’ungherese Marozsan ed il ceco Lehecka. Il nativo di Pesaro, sinora, non ha concesso un set nelle tre gare tra qualificazioni e sedicesimi. Un dato difficile da snocciolare di fronte al numero 3 del mondo ma senz’altro Luca arriva in fiducia a questo appuntamento, fresco del successo (6-4/6-3) di ieri contro il cinese numero 49 del mondo Zhizhen Zhang. Alcaraz, invece, ha sconfitto il croato Marin Cilic in due set (6-4/6-4), nel match giocato l’altro ieri.

Si tratta del primo incontro tra Luca Nardi e il coetaneo Carlos Alcaraz. La montagna appare insormontabile ma Nardi non ha veramente nulla da perdere in questo ottavo di finale: può giocare con la testa libera e provare a mettere in difficoltà l’iberico esprimendosi senza timore reverenziale e, magari, sfruttando il possibile effetto placebo derivato dal successo di ieri raccolto da Berrettini contro Djokovic. Complicatissimo ma non impossibile.

