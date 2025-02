UAE Tour 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Debutto stagionale per Pogacar

Inizia lunedì 17 e si concluderà domenica 23 Febbraio l’UAE Tour 2025, corsa a tappa della durata di una settimana. La gara, giunta alla settima edizione, presenta un parterre di partecipanti dal grandissimo fascino e in grado di garantire spettacolo ogni giorno. L’uomo su cui saranno puntate le attenzioni degli appassionati è il fenomeno Tadej Pogacar. Per lo sloveno, campione del mondo in carica, arriva finalmente il momento dell’atteso esordio stagionale.

La gara si snoda su una distanza complessiva di 1013, 2 chilometri, divisa in sette tappe, tre delle quali decideranno, molto probabilmente, la vittoria finale e quattro che, ragionevolmente, dovrebbero essere preda degli sprinter con elevate possibilità di arrivo in volata.

La prima tappa porta i corridori da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace per un totale di 138 chilometri. Il percorso, totalmente pianeggiante, rappresenta lo scenario ideale per un arrivo a ranghi compatti con il primo duello tra i velocisti.

La seconda tappa propone già il primo momento chiave della corsa. La cronometro da Al Hudayriyat Island a Al Hudayriyat Island, 12,2 chilometri di lunghezza, potrà certamente fornire indicazioni significative sui rapporti di forza tra i pretendenti alla vittoria finale anche se non emetterà verdetti definitivi. Chi perderà terreno avrà tempo e modo per provare a recuperare.

Il giorno dopo la battaglia continua grazie ad un finale che promette scintille. Il gruppo si sposta da Ras al Khaimah a Jebel Jais percorrendo una distanza di 181 chilometri, una delle due tappe più lunghe della competizione, in un percorso che si sviluppa tutto in pianura per poi affrontare l’ascesa finale lunga 19 chilometri con una pendenza media del 5,6%.

Le successive tre tappe( Fujairah Qidfa Beach–Umm al Quwain di 181 chiilometri, American University Dubai-Hamdan Bin Mohammed Smart University di 160 chilometri e Abu Dhabi Cycling Club–Abu Dhabi Breakwater di 165 chilometri) sembrano disegnate per concludersi in volata con altrettanti duelli all’ultimo centimetro o, in subordine, a lasciare spazio ai tentativi di attaccanti di giornata in cerca dell’impresa di un giorno per ritagliarsi il proprio momento di gloria.

La settima ed ultima tappa partirà da Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium e arriverà a Jebel Hafeet per un totale di 176 chilometri. Il percorso totalmente pianeggiante rappresenta il prologo al palpitante finale che potrebbe risulterà decisivo per la vittoria. La salita finale di Jebel Hafeet, lunga 10,9 chilometri con la pendenza media del 6,7%, regalerà la battaglia senza esclusione di colpi tra gli uomini di classifica che si batteranno allo spasimo fino all’ultimo centimetro.