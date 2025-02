LIVE Paolini-Kenin, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: scoglio complesso agli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita valida come 3° turno nonché ottavi di finale dell’azzurra Jasmine Paolini, contrapposta alla temibilissima Sofia Kenin (USA) che è emersa in modo vincente da una battaglia senza quartiere e di quasi 3 ore.

Partiamo da quest’ultima, che ha visto l’ex campionessa degli Australian Open prevalere sull’ucraina Marta Kostyuk con il punteggio di 5-7, 7-6(7), 7-6(5) in due ore e quaranta minuti di gioco. Sicuramente questo inciderà sulla prestazione fisica della statunitense, che è anche rimasta impegnata (come Paolini) nella maggior parte della giornata scorsa.

La pioggia ha infatti reso difficilissimo il martedì degli Emirati. Paolini si è addirittura vista il match interrompersi, per la verità più volte durante il suo svolgimento, ma un’ultima volta (la più lunga) proprio sul match point. Cinque ore dopo, la toscana ha raccolto l’errore di dritto in corridoio di Eva Lys (GER) ed ha mostrato il pugno.

Quelli acquisiti ieri sono 120 punti fondamentali in ottica ‘contro-sorpasso’ su Madison Keys, fresca campionessa in Australia che tornerebbe dietro all’azzurra se quest’ultima giungesse in semifinale di nuovo, dopo il trionfo del 2024. Nella ‘race’ le cose si sono leggermente aggiustate per la toscana: adesso si trova in 29^ posizione e, in caso di vittoria odierna, salirebbe fin quasi in top 20.

Da una campionessa degli Australian Open ad un’altra: l’incontro tra Jasmine Paolini e Sofia Kenin si affronteranno come seconda partita nel campo 3, ma non prima delle ore 10:00: le previsioni oggi sorridono a Dubai. OA Sport vi offre a portata di click la DIRETTA LIVE della contesa, vi aspettiamo!