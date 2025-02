LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si fa la classifica a Jabel Jais, Pogacar scalda il motore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa dell’UAE Tour 2025 da Ras al Khaimah a Jebel Jais. Frazione di 181 km che culminerà con il primo dei due arrivi in salita previsti nella corsa a tappe emiratina. Occasionissima dunque per Tadej Pogacar in chiave classifica generale, con lo sloveno della UAE Emirates al momento terzo in classifica generale.

Dopo la cronometro di ieri la maglia di leader è sulle spalle di Joshua Tarling. Il britannico della INEOS Grenadiers vanta 13 secondi di margine sullo svizzero Stefan Bisseger (Dimension-Data) e 18 sul campione del mondo. Classifica ovviamente corta con il duo iberico del Team Movistar composto da Pablo Castrillo ed Ivan Romeo voglioso di continuare a ben figurare dopo l’ottimo avvio di stagione. Tra i possibili protagonisti di giornata anche il neozelandese Finn Fisher-Black (Red Bull-Bora Hansgrohe), lo spagnolo Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e l’azzurro Giulio Ciccone (LIDL-Trek).

Tappa che per poco più di 140 km sarà interamente pianeggiante, poi la strada inizierà a salire ai -40 con un lungo falsopiano che porterà alla salita conclusiva. Ascesa che misurerà circa 20 km con una pendenza media del 5.6 % e picchi massimi attorno al 9 % a 2000 metri dall’arrivo. Si potrà dunque fare la differenza prima di affrontare tre tappe che finiranno presumibilmente ai velocisti.

La terza tappa dell’UAE Tour 2025 da Ras al Khaimah a Jebel Jais inizierà alle 9.05. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!