LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: solito Norvegia-Francia, azzurri per stupire nella gara più ostica

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della individuale maschile, sulla distanza dei 20 km, valida per i Campionati del Mondo di Lenzerheide 2025. Prosegue la rassegna iridata che per il momento, a livello individuale ha visto un solo grande protagonista assoluto, il norvegese Johannes Boe, che, dopo le due medaglie d’oro nella sprint e nell’inseguimento, vorrà fare valere la sua grande condizione cercando il tris di successi in quello che sarà il suo ultimo Mondiale in carriera.

Quello conferito oggi sarà addirittura il 51mo titolo iridato della storia. La significativa pietra miliare delle cinquanta edizioni è dunque già stata raggiunta e superata. D’altronde parliamo del format originario, quello che il 9 febbraio 1958 assegnò le prime medaglie di sempre. Nonostante la riduzione del numero di prove nell’arco dell’inverno e qualche “mutazione”, quale deve essere considerata la cosiddetta “Short Individual” (con chilometraggio e penalità ridotte del 25%), l’Individuale resiste ancora oggi con i suoi connotati più puri. L’augurio è che possa continuare a farlo il più a lungo possibile, respingendo qualsiasi contaminazione esterna.

Solo vittorie norvegesi finora in stagione in questo format. Nella gara sprint di Kontiolahti la vittoria è andata un po’ a sorpresa a Stroemsheim che non sarà al via oggi. Con lui sul podio salirono Johannes Boe e Sturla Holm Laegreid, mentre a Ruhpolding il successo è andato a Vebjoern Soerum che ha preceduto Emilien Claude e Andrej Rastorgujevs.

Fari puntati come di consueto sulla corazzata norvegese composta da Johannes Boe, Tarjei Boe, Martin Uldal, Vebjoern Soerum e Sturla Holm Laegreidm che proverà a fare incetta di medaglie. Questo format di gare favorisce le sorprese e soprattutto gli inserimenti nelle prime posizioni di chi è preciso al tiro, essendo 4 i poligoni, quindi può davvero succedere di tutto. Provando a trovare i possibili protagonisti si può guardare in casa francese, dove Emilien Jacquelin e Quentin Fillon Maillet, oltre al giovane Eric Perrot, potrebbero dire la loro così come gli svedesi Martin Ponsiluoma e Sebastian Samuelsson ma occhio agli outsider con Rastorgujevs e Fak, tanto per fare due nomi. L’Italia proverà ad inserirsi nelle posizioni di vertice con Tommaso Giacomel, che ha già sfiorato il podio in due gare a Lenzerheide. Al via per la squadra azzurra anche Lukas Hofer, Elia Zeni e Didier Bionaz.

