Sport in tv oggi (mercoledì 12 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 12 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. I Mondiali di sci alpino proseguono a Saalbach con la nuova combinata a squadre maschile, mentre a Lenzerheide iniziano i Mondiali di biathlon con la staffetta mista. Spazio anche agli Europei di ciclismo su pista e alla prima giornata di Test della MotoGP in Thailandia.

Milano affronterà l’Halkbank Ankara nel playoff d’andata della Champions League di volley, poi in serata spazio alla pallavolo femminile con il turno infrasettimanale di Serie A1 (spicca lo scontro diretto tra Conegliano e Milano), ai quarti di finale della Coppa Italia di basket e al calcio con i playoff della Champions League (in campo Atalanta e Milan).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 12 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 12 febbraio

04.00 MOTOGP – Test a Buriram, prima giornata (non è prevista diretta tv/streaming)

07.15 CICLISMO – Tour of Oman, quinta tappa: Imty-Jabal Al Akhdar (non è prevista diretta tv/streaming)

10.00 SCI ALPINO (Mondiali) – Combinata a coppie maschile a Saalbach, discesa libera (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.00 SNOOKER – Welsh Open, secondo turno (diretta streaming su Discovery+)

11.30 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sonego-Van Assche (terzo match dalle ore 11.30, il secondo non prima delle 13.30)

12.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, ottavi di finale (diretta tv Supeertennis, Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW, Sky Sport Plus). Paolini-Ostapenko (ore 13.30)

12.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Telimar-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

13.15 SCI ALPINO (Mondiali) – Combinata a coppie maschile a Saalbach, slalom (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione pomeridiana (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Roma-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta mista a Lenzerheide (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-De Akker (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – Halkbank Ankara-Milano (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv)

16.00 SNOOKER – Welsh Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.00 CALCIO (UEFA Youth League, andata ottavi di finale) – Trabzonspor-Juventus (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Catania (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.30 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Plus; diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 15.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

17.45 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Plebiscito Padova-Ekipe Orizzonte Catania (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Olympic Roma-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO A 5 FEMMINILE (amichevole) – Francia-Italia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Brescia-Tortona (diretta tv su Eurosport 1, DMAX; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Brugge-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CICLISMO SU PISTA – Europei, sessione serale (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 20.35; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – Luneburg-Berlin Recycling Volleys (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali giovanili) – HS100 femminile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Florentia (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Champions League, andata playoff) – St. Nazaire-Olympiakos (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Busto Arsizio-Cuneo (diretta tv su VBTV, DAZN)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Roma-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Rapallo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – Welsh Open, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 21.20; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.10)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Perugia-Firenze (diretta tv su VBTV, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Bergamo-Pinerolo, Scandicci-Roma, Talmassons-Novara (diretta streaming su VBTV)

20.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C, semifinale di ritorno) – Caldiero Terme-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Milano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Olimpia Milano (diretta tv su Eurosport 1, DMAX; diretta streaming su dmax.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Celtic Glasgow-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Feyenoord-Milan (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Champions League, andata playoff) – Monaco-Benfica (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Quinto-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 SALTO CON GLI SCI (Mondiali giovanili) – HS100 maschile a Lake Placid (diretta streaming sul canale YouTube di FIS)

