LIVE Halkbank Ankara- Milano, Champions League volley 2025 in DIRETTA: andata dei playoff di fuoco

Buongiorno, benvenuti e benvenute alla diretta live testuale di Halkbank Ankara-Milano, match valevole per il play-off della CEV Champions League. In palio un posto nei quarti di finale. Semaforo verde previsto per le ore 15.00.

Milano torna protagonista in campo europeo dopo aver chiuso la Pool C alle spalle dei polacchi dello Zawiercie. 12 i punti raccolti dai meneghini: frutto di 4 successi e 2 stop (sempre per mano dei polacchi). I lombardi sono tornati al successo nell’ultimo week-end di SuperLega battendo Padova in quattro set. L’Halkbank Ankara è la seconda forza del campionato turco. In Champions League ha raccolto 11 punti, chiudendo la Pool D alle spalle di Perugia. Vietato sottovalutare i turchi, in grado di battere Giannelli e compagni a domicilio nell’ultimo match dei gironi.

Entra nel vivo la Champions League maschile che offre a Milano la possibilità di accedere ai quarti di finale. Prima bisogna arginare lo scoglio ”Halkbank Ankara”, formazione turca che per la seconda volta in stagione affronta una compagine italiana (i ragazzi di Kolakovic hanno chiuso il girone alle spalle di Perugia). I ragazzi di Piazza cercheranno di indirizzare il discorso qualificazione in terra turca, prima del ritorno che si disputerà martedì 25 febbraio all’Ework Arena di Busto Arsizio.

OA Sport vi offre la diretta live testuale del match tra Halkbank Ankrara-Milano, sfida valevole per l’andata del round di playoff della CEV Champions League. Si parte alle ore 15.00, non perdetevi nemmeno un minuto grazie ai nostri continui aggiornamenti.