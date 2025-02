LIVE Paolini-Ostapenko, WTA Doha 2025 in DIRETTA: serve contenere la potenza della lettone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di ottavi di finale del WTA 1000 di Doha tra Jasmine Paolini e la lettone Jelena Ostapenko. Secondo confronto diretto tra le due con l’azzurra che nel 2023 uscì sconfitta in tre parziali nell’incontro di secondo turno degli US Open. La vincente della sfida troverà ai quarti una tra la tunisina Ons Jabeur e l’americana Sofia Kenin.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo Garfagnana, dopo aver rappresentato l’Italia nella United Cup che ha aperto il 2025 si è fermata al terzo turno degli Australian Open. La toscana, finalista al Roland Garros ed in quel di Wimbledon, oro Olimpico a Parigi in coppia con l’amica e collega Sara Errani nel 2024, è chiamata all’annata della conferma. All’esordio ha superato in due parziali l’insidiosa francese Caroline Garcia.

Dal canto suo Ostapenko, ventisettenne di Riga, arriva in quel di Doha da numero 37 WTA. Dal tennis potente, fa del servizio e dei primi colpi successivi alla battuta le sue principali armi. La lettone ha sconfitto in due set dapprima la giapponese Ito, poi la russa Samsonova, mentre agli Australian Open si è fermata subito al primo turno.

L'ottavo di finale del WTA 1000 di Doha tra Jasmine Paolini e la lettone Jelena Ostapenko sarà il primo match sul Campo Centrale dalle 13.30.