LIVE Biathlon, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Francia-Norvegia, Italia mina vagante

La Francia è la favorita numero uno. La profondità del movimento transalpino in questo momento potrebbe addirittura permettere ai francesi di costruire un paio di staffette miste da medaglia, ma si dovranno accontentare di una che è, sulla carta, la più forte ora. Simon, Jacquemod, Fillon Maillet e Jacquelin i designati per portare la Francia sul gradino più alto del podio. A cercare di dare fastidio ai transalpini sarà soprattutto la Svezia, che può contare su quattro atleti di primissimo livello: E. Oeberg, H. Oeberg, Ponsiluoma e Samuelsson. Anche qui le potenzialità per far saltare il banco ci sono eccome.

Tra le grandi favorite non si può omettere il nome della Norvegia, anche se la compagine scandinava ha una trazione più orientata verso la parte maschile che femminile. Gli attori sono comunque di primissimo livello: Ingrid Landmark Tandrevold, Maren Hjelmeseth Kirkeeide, Sturla Holm Lægreid e Johannes Thingnes Bø, e se dovesse arrivare un grande risultato nessuno dovrebbe stupirsi più di tanto. Squadra da medaglia anche per la Germania, che, a meno di sorprese, schiererà Grotian, Preuss, Nawrath e Strelow e punterà ad essere grande protagonista.

L’Italia può essere inserita tra le outsider di lusso. Sulla carta è la quinta forza, probabilmente assieme alla Svizzera, ma quando di mezzo c’è il poligono, non sempre la carta si tramuta in verità e dunque qualcosa si può sperare in chiave podio. I protagonisti della staffetta mista saranno Hannah Auchentaller, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel. Le donne scenderanno in pista prima degli uomini, in attesa dell’ordine dei frazionisti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta mista che apre il programma del Campionato del Mondo di biathlon a Lenzerheide in Svizzera in programma oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 14.30. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!