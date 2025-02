LIVE MotoGP, Test Buriram 2025 in DIRETTA: si comincia nella notte, attesa per Bagnaia e Marquez

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Programma, orari e tv della giornata

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei test riservati alla MotoGP sulla pista di Buriram. Laddove domenica 2 marzo andrà in scena il Gran Premio di Thailandia, gara d’esordio della stagione, vivremo una due-giorni di capitale importanza per permettere a piloti e moto di presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza del nuovo campionato.

Sul tracciato di Buriram il Day-1 prenderà il via alle ore 04.00 italiane (le ore 10.00 locali) e si concluderà alle ore 12.00 dando modo ai protagonisti della classe regina di lavorare in pista per le prime 8 ore. Nella giornata di domani si replicherà (al medesimo orario) per l’ultima sessione prima del “rompete le righe” e prima di concentrarsi verso il Gran Premio di Thailandia.

Cosa dovremo aspettarci dalla lavoro sul tracciato di Buriram? In primo luogo cercheremo di capire se quanto visto la scorsa a settimana a Sepang sarà confermato, o meno, con la Ducati sempre davanti, una Yamaha in netta risalita (ma il grip della pista malese potrebbe avere dato una mano), mentre Aprilia, KTM e Honda sono ancora cantieri aperti. Ricordiamo che mancheranno il campione del mondo Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio ancora alle prese con gli acciacchi post-Sepang.

La prima giornata dei test di Buriram scatterà alle ore 04.00 italiane. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’avvicinamento della classe regina alla nuova stagione. Il Mondiale MotoGP 2025 si avvicina ad ampi passi! Buon divertimento!