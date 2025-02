LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Italia rinnovata, ma con tanti giovani ambiziosi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei di ciclismo su pista, evento che si terrà in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.

Oggi, dalle 13:30, si parte con le qualificazioni dei team sprint, sia maschili che femminili, per poi continuare con gli inseguimenti. A partire dalle 19, invece, sarà la volta dei primi turni e le loro rispettive finali, della finale scratch e della finale ad eliminazione.

La compagine azzurra in terra belga prevede la partecipazione di tanti nomi di spicco: da Elia Viviani, la cui ultima medaglia agli Europei risale al 2022 a Monaco di Baviera ad eliminazione, Vittoria Guazzini e Chiara Consonni, campionesse olimpiche della Madison a Parigi lo scorso anno, Francesco Lamon e Davide Boscaro, nel 2024 bronzo agli Europei con il quartetto dell’inseguimento, Matteo Bianchi, detentore del titolo nel KM, e Stefano Moro, bronzo nel Keirin, disciplina d’origine giapponese che prevede alcuni giri dietro una motocicletta, detta Derny, che si sposta a 600/700 metri dall’arrivo per lanciare lo sprint.

Le prime gare di oggi (le sprint) prevedono una sfida a coppie, abbinate in base ai loro tempi di qualifica, che si dovranno affrontare sulla distanza di 3 giri. Sarà un testa a testa per capire chi prenderà la testa della corsa e chi, avvantaggiato, starà dietro a prendere la scia. Al via, per l’Italia, ci saranno Beatrice Bertolini, Matilde Cenci e Siria Trevisan per le donne e Stefano Minuta, Daniele Napolitano e Mattia Predomo per gli uomini.

A seguire, gli inseguimenti a squadre prevedono 2 team, composti da 4 corridori ciascuno, che partono dai due lati diametralmente opposti della pista con l’obiettivo di percorrere 4 km nel minor tempo possibile. Qui il quartetto rosa sarà composto da Martina Alzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini. Spazio a Davide Boscaro, Renato Favero, Niccolò Galli e Francesco Lamon per quanto riguarda l’inseguimento a squadre maschile.

Nella scratch race serale sarà ancora una volta Martina Fidanza a scendere in pista per portare alto il tricolore. La disciplina prevede, per l’esattezza, 10 km per le donne con partenza in linea e classifica che viene stilata in base all’ordine di arrivo. I doppiati dovranno abbandonare la pista.

Elia Viviani sarà, invece, protagonista dell’eliminazione, gara che prevede l’uscita dalla competizione dell’ultimo ciclista a transitare sulla linea del traguardo con la ruota posteriore ogni 2 giri.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell'evento con cronaca minuto per minuto delle gare. L'appuntamento è per le 13:30 ora italiana. Non ci resta che augurarvi buon divertimento e buona diretta.